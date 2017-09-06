Хакеры научились добывать криптовалюту с помощью вирусов

«Лаборатория Касперского» зафиксировала увеличение случаев, когда киберпреступники используют чужие компьютеры для скрытой добычи криптовалют.
За последний месяц «Лаборатория Касперского» отметила всплеск киберпреступлений, связанных с добычей криптовалют. Преступники устанавливают на серверы организаций и частные компьютеры специальные программы для майнинга — генерации криптовалют. Компания также отследила объединения зараженных компьютеров в сети, созданные для этих же целей.
По данным «Лаборатории Касперского», заражение компьютеров чаще всего происходит через установочные файлы рекламных программ. Пользователи часто сами скачивают такие файлы под видом других программ или лицензионных ключей, но иногда заражение происходит и через уязвимости в защите операционных систем.
В компании считают, что сеть зараженных компьютеров приносит взломщикам до 30 тысяч долларов в месяц, передает ТАСС.
По данным «Лаборатории Касперского», заражение компьютеров чаще всего происходит через установочные файлы рекламных программ. Пользователи часто сами скачивают такие файлы под видом других программ или лицензионных ключей, но иногда заражение происходит и через уязвимости в защите операционных систем.
В компании считают, что сеть зараженных компьютеров приносит взломщикам до 30 тысяч долларов в месяц, передает ТАСС.
Комментарии