Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 06.09, 21:44

    НАТО заявило о перехвате российских Су-27 над Балтикой

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    • Фото РИА Новости
    НАТО заявило о перехвате российских <nobr>Су-27</nobr> над Балтикой

    НАТО заявило о перехвате российских Су-27 над Балтикой

    НАТО заявило о перехвате российских <nobr>Су-27</nobr> над Балтикой
  • Фото РИА Новости

    • Бельгийские F-16 поднимались в воздух на перехват российских самолетов над Балтикой, заявили в НАТО.

    Как утверждают в командовании Альянса, накануне, 5 сентября, два российских Су-27 вылетели из Калининграда и выдвинулись в северном направлении в международное воздушное пространство. При этом в НАТО заявили, что российские самолеты не выходили на контакт с военными Альянса.

    В связи с этим истребители ВВС Бельгии F-16 поднялись в воздух с эстонской авиабазы Эмари для идентификации российских самолетов.

    Позднее Су-27 присоединились к военно-транспортному Ил-76 и вернулись в Калининград. Бельгийские F-16 отправились на авиабазу Эмари.

    Надо сказать, что подобные инциденты у российских границ происходят регулярно. Так, 1 сентября в Минобороны РФ сообщили, что только за неделю российские силы ПВО осуществили восемь вылетов на перехват.

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