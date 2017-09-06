НАТО заявило о перехвате российских Су-27 над Балтикой

Бельгийские
F-16 поднимались в воздух на перехват российских самолетов над Балтикой, заявили в НАТО.
Как утверждают в командовании Альянса, накануне, 5 сентября, два российских Су-27 вылетели из Калининграда и выдвинулись в северном направлении в международное воздушное пространство. При этом в НАТО заявили, что российские самолеты не выходили на контакт с военными Альянса.
В связи с этим истребители ВВС Бельгии F-16 поднялись в воздух с эстонской авиабазы Эмари для идентификации российских самолетов.
Позднее Су-27 присоединились к военно-транспортному Ил-76 и вернулись в Калининград. Бельгийские F-16 отправились на авиабазу Эмари.
Надо сказать, что подобные инциденты у российских границ происходят регулярно. Так, 1 сентября в Минобороны РФ сообщили, что только за неделю российские силы ПВО осуществили восемь вылетов на перехват.
В связи с этим истребители ВВС Бельгии F-16 поднялись в воздух с эстонской авиабазы Эмари для идентификации российских самолетов.
Позднее Су-27 присоединились к военно-транспортному Ил-76 и вернулись в Калининград. Бельгийские F-16 отправились на авиабазу Эмари.
Надо сказать, что подобные инциденты у российских границ происходят регулярно. Так, 1 сентября в Минобороны РФ сообщили, что только за неделю российские силы ПВО осуществили восемь вылетов на перехват.
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