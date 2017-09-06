Российские банки сменят систему техподдержки из-за хакеров

Межбанковская система SWIFT в целях безопасности устранила посредника в обслуживании платежей для России.
Межбанковская система SWIFT, с помощью которой банки всего мира передают информацию и проводят платежи, изменила правила техподдержки пользователей из России. Во всем мире техническая поддержка пользователей осуществляется самой SWIFT, и только в России это делал посредник — компания Alliance Factors. Система закрыла доступ этой компании к техподдержке, сообщает ТАСС со ссылкой на источники на финансовом рынке.
Пока российские банки могут обращаться к Alliance Factors с просьбой помочь в решении проблемы, но сама система SWIFT больше не отправляет туда запросы и закрывает компании доступ к конфиденциальной информации клиентов.
Планируется, что с 2018 года все российские банки будут решать технические проблемы без посредника, только с самой SWIFT.
Как рассказал один из собеседников агентства, об устранении посредника попросили сами банки, так как на сайте SWIFT нет никакой информации об Alliance Factors, и пользователи и банки не знают, как компания обращается с конфиденциальной информацией. Дополнительным поводом для беспокойства стала информация о том, что год назад хакеры украли у Центробанка Бангладеш около 80 млн долларов по поддельному поручению SWIFT.
Пока российские банки могут обращаться к Alliance Factors с просьбой помочь в решении проблемы, но сама система SWIFT больше не отправляет туда запросы и закрывает компании доступ к конфиденциальной информации клиентов.
Планируется, что с 2018 года все российские банки будут решать технические проблемы без посредника, только с самой SWIFT.
Как рассказал один из собеседников агентства, об устранении посредника попросили сами банки, так как на сайте SWIFT нет никакой информации об Alliance Factors, и пользователи и банки не знают, как компания обращается с конфиденциальной информацией. Дополнительным поводом для беспокойства стала информация о том, что год назад хакеры украли у Центробанка Бангладеш около 80 млн долларов по поддельному поручению SWIFT.
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