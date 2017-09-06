Стрельба в Ивантеевке: Росгвардия нашла грубые нарушения в охране школы

Росгвардия проверила работу охраны в ивантеевской школе, где произошла стрельба.
Во время проверки выяснилось, что у работавшего в школе сотрудника компании «Берта-2» не была оформлена личная карточка охранника. Без нее он не имел права осуществлять свои функции.
В связи с этим на охранника был составлен административный протокол по статье «Оказание частных охранных услуг с нарушением установленных законом требований».
Кроме того, в Росгвардии сообщили, что частную охранную организацию «Берта-2», которая должна была обеспечивать безопасность в школе, ждет внеплановая комплексная проверка.
Напомним, накануне, 5 сентября, девятиклассник разбросал самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия в школе в подмосковной Ивантеевке. В результате была ранена учительница. Также травмы получили трое учеников, которые в страхе за свою жизнь выпрыгнули из окон второго этажа.
Позднее выяснилось, что оружие ученик пронес в школу под длинным плащом, беспрепятственно миновав охрану. Кроме того, девятиклассник неоднократно анонсировал предстоящую атаку. Как заявила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, подросток во время подготовки «сделал все, чтобы его заметили». Его одноклассники даже предупреждали директора о готовящемся нападении, однако он школьникам не поверил.
В связи с этим на охранника был составлен административный протокол по статье «Оказание частных охранных услуг с нарушением установленных законом требований».
Кроме того, в Росгвардии сообщили, что частную охранную организацию «Берта-2», которая должна была обеспечивать безопасность в школе, ждет внеплановая комплексная проверка.
Напомним, накануне, 5 сентября, девятиклассник разбросал самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия в школе в подмосковной Ивантеевке. В результате была ранена учительница. Также травмы получили трое учеников, которые в страхе за свою жизнь выпрыгнули из окон второго этажа.
Позднее выяснилось, что оружие ученик пронес в школу под длинным плащом, беспрепятственно миновав охрану. Кроме того, девятиклассник неоднократно анонсировал предстоящую атаку. Как заявила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, подросток во время подготовки «сделал все, чтобы его заметили». Его одноклассники даже предупреждали директора о готовящемся нападении, однако он школьникам не поверил.
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