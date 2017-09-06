Собянин объяснил, где Москва берет миллиарды на благоустройство

Стоимость благоустройства в Москве в среднем на
30–50% ниже, чем в Европе за счет меньшего количества «ручной работы», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что расходы на благоустройство Москвы в последние годы значительно увеличились. Речь идет о строительстве дорог, развязок, тоннелей и эстакад. Тем не менее в интервью радиостанции «Бизнес FM» Сергей Собянин отверг обвинения в адрес московских властей в том, что деньги на благоустройство отбирают «у сирых и убогих».
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Я вам скажу, откуда деньги. В свое время около 30 млрд рублей каждый год субсидировалось монополистам — энергетикам, тепловикам, водоканалу, газовикам. Для чего? Для того, чтобы они не поднимали тарифы. Но тарифы в период с 2000 по 2010 год росли не на 5–10%, а на 20–25%. По сути дела, в прямом смысле деньги вылетали в трубу. Мы перестали давать такого рода субсидии безадресно, зажали тарифы, они сегодня не выше инфляции».
Высвобожденные деньги город направляет на благоустройство. «Что ж мы плохого сделали? Это эффективное решение», — добавил мэр.
Собянин отметил, что при благоустройстве улиц расходы составляют примерно 10–15 тысяч рублей на квадратный метр, в то время как в других регионах они доходят до 18–20 тысяч рублей. При этом расценки в Москве на 30–50% меньше, чем в других странах.
Сергей Собянин: «Наши расценки, с которыми мы работаем, они от 30% до 50% дешевле тех, которые применяются за рубежом за счет того, что там (в Европе) очень много ручной работы. Даже если материалы стоят одинаково — за счет огромного объема ручной работы у нас труд все-таки намного дешевле».
В Москве с 2015 года реализуется крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы под названием «Моя улица». Проведена реконструкция более сотни улиц. В 2017 году в программу вошло более 80 различных пространств — площади, развязки, улицы, набережные, тротуары.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Я вам скажу, откуда деньги. В свое время около 30 млрд рублей каждый год субсидировалось монополистам — энергетикам, тепловикам, водоканалу, газовикам. Для чего? Для того, чтобы они не поднимали тарифы. Но тарифы в период с 2000 по 2010 год росли не на 5–10%, а на 20–25%. По сути дела, в прямом смысле деньги вылетали в трубу. Мы перестали давать такого рода субсидии безадресно, зажали тарифы, они сегодня не выше инфляции».
Высвобожденные деньги город направляет на благоустройство. «Что ж мы плохого сделали? Это эффективное решение», — добавил мэр.
Собянин отметил, что при благоустройстве улиц расходы составляют примерно 10–15 тысяч рублей на квадратный метр, в то время как в других регионах они доходят до 18–20 тысяч рублей. При этом расценки в Москве на 30–50% меньше, чем в других странах.
Сергей Собянин: «Наши расценки, с которыми мы работаем, они от 30% до 50% дешевле тех, которые применяются за рубежом за счет того, что там (в Европе) очень много ручной работы. Даже если материалы стоят одинаково — за счет огромного объема ручной работы у нас труд все-таки намного дешевле».
В Москве с 2015 года реализуется крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы под названием «Моя улица». Проведена реконструкция более сотни улиц. В 2017 году в программу вошло более 80 различных пространств — площади, развязки, улицы, набережные, тротуары.
Комментарии