Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 06.09, 21:44
    Евросуд запретил Венгрии и Словакии ограничивать поток беженцев. Венгрия, Европейский союз, Европейский суд, мигранты, Словакия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЕвросуд запретил Венгрии и Словакии ограничивать поток беженцев

    Евросуд запретил Венгрии и Словакии ограничивать поток беженцев

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    Евросуд запретил Венгрии и Словакии ограничивать поток беженцев

    Евросуд запретил Венгрии и Словакии ограничивать поток беженцев

    Евросуд запретил Венгрии и Словакии ограничивать поток беженцев

      Сегодня Европейский суд отклонил требование Венгрии и Словакии об отмене квот на прием беженцев.

      В Люксембурге сочли, что члены ЕС обязаны выполнить решение двухлетней давности: тогда договорились расселить прибывших в Европу мигрантов из Африки и Ближнего Востока пропорционально населению стран сообщества.

      Против этого выступают сразу четыре государства: Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. Президент последней Милош Земан сегодня дал понять, что вердикт суда для него не указ и он готов потерять дотации ЕС, но пускать в свою страну беженцев не будет. Примерно в том же духе высказалась и польский премьер Беата Шидло. Она заявила, что негативная позиция правительства по мигрантам не изменится. А власти Венгрии назвали решение европейского суда «безответственным и неприемлемым» и готовят новые иски.

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