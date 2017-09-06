Евросуд запретил Венгрии и Словакии ограничивать поток беженцев

Сегодня Европейский суд отклонил требование Венгрии и Словакии об отмене квот на прием беженцев.

В Люксембурге сочли, что члены ЕС обязаны выполнить решение двухлетней давности: тогда договорились расселить прибывших в Европу мигрантов из Африки и Ближнего Востока пропорционально населению стран сообщества.



Против этого выступают сразу четыре государства: Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. Президент последней Милош Земан сегодня дал понять, что вердикт суда для него не указ и он готов потерять дотации ЕС, но пускать в свою страну беженцев не будет. Примерно в том же духе высказалась и польский премьер Беата Шидло. Она заявила, что негативная позиция правительства по мигрантам не изменится. А власти Венгрии назвали решение европейского суда «безответственным и неприемлемым» и готовят новые иски.

