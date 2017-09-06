В Петербурге разбирают особняк любимой женщины Шерлока Холмса

Началась реставрация особняка на Каменном острове, известного как дом Ирен Адлер из фильма о Шерлоке Холмсе.

Если и есть в истории Петербурга примеры героической борьбы за сохранность отдельного здания, так это история особняка, построенного на Каменном острове для жены булочного мастера Евгении Карловны Гаусвальд. Деревянный дом в стиле модерн, возведенный в 1898 году, пережил революцию и войны, снялся в фильме о Шерлоке Холмсе в роли особняка Ирен Адлер, но в перестройку его отключили от инженерных коммуникаций за неуплату, и он стал ветшать. Снести дом не позволили ценители городской архитектуры: разгорелся скандал, в результате чего особняк практически бросили на произвол судьбы.



Желание сохранить это здание возникло у нынешнего владельца. Собственник дал специалистам карт-бланш и поручение приостановить разрушение дома, чтобы подготовить его к реставрации. О сносе речь уже не идет, хотя деревянные конструкции уже прогнили.



Фасад здания разбирают, части нумеруют и фотографируют, чтобы в том же порядке вернуть на место, когда будут изучены и законсервированы несущие конструкции. На время работ над дачей будет возведен специальный навес, который защитит строение от дождя и снега. Пока неизвестно, что расположится в отреставрированном особняке — офис или частный дом, но в любом случае, городская архитектура сохранит эту жемчужину деревянного модерна.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Федосова.

