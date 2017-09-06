Морские дьяволы. Северные рубежи
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.09, 21:44
    В Петербурге разбирают особняк любимой женщины Шерлока Холмса. архитектура, история, кино, реконструкция и реставрация, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге разбирают особняк любимой женщины Шерлока Холмса

    В Петербурге разбирают особняк любимой женщины Шерлока Холмса

    комментировать
    В Петербурге разбирают особняк любимой женщины Шерлока Холмса

    В Петербурге разбирают особняк любимой женщины Шерлока Холмса

    В Петербурге разбирают особняк любимой женщины Шерлока Холмса

      Началась реставрация особняка на Каменном острове, известного как дом Ирен Адлер из фильма о Шерлоке Холмсе.

      Если и есть в истории Петербурга примеры героической борьбы за сохранность отдельного здания, так это история особняка, построенного на Каменном острове для жены булочного мастера Евгении Карловны Гаусвальд. Деревянный дом в стиле модерн, возведенный в 1898 году, пережил революцию и войны, снялся в фильме о Шерлоке Холмсе в роли особняка Ирен Адлер, но в перестройку его отключили от инженерных коммуникаций за неуплату, и он стал ветшать. Снести дом не позволили ценители городской архитектуры: разгорелся скандал, в результате чего особняк практически бросили на произвол судьбы.

      Желание сохранить это здание возникло у нынешнего владельца. Собственник дал специалистам карт-бланш и поручение приостановить разрушение дома, чтобы подготовить его к реставрации. О сносе речь уже не идет, хотя деревянные конструкции уже прогнили.

      Фасад здания разбирают, части нумеруют и фотографируют, чтобы в том же порядке вернуть на место, когда будут изучены и законсервированы несущие конструкции. На время работ над дачей будет возведен специальный навес, который защитит строение от дождя и снега. Пока неизвестно, что расположится в отреставрированном особняке — офис или частный дом, но в любом случае, городская архитектура сохранит эту жемчужину деревянного модерна.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Федосова.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru