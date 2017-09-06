Памфилова пообещала «жестко отменять» результаты выборов при нарушениях

Результаты выборов на участках, где в единый день голосования 10 сентября зафиксируют нарушения, будут «жестко отменяться», предупредила глава ЦИК Элла Памфилова.

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Юбилейное сотое заседании действующего состава ЦИК было посвящено готовности избирательной системы к предстоящим выборам.



Памфилова также подтвердила, что главная задача Центризбиркома — обеспечить максимальную прозрачность выборов всех уровней и повысить доверие к их результатам.



В ближайшее воскресенье, 10 сентября, в шести российских регионах пройдут выборы депутатов законодательных собраний, а еще в 16 — прямые выборы глав регионов. Кроме того, пройдет множество муниципальных кампаний.