Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 06.09, 21:44
    Памфилова пообещала «жестко отменять» результаты выборов при нарушениях. выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПамфилова пообещала «жестко отменять» результаты выборов при нарушениях

    Памфилова пообещала «жестко отменять» результаты выборов при нарушениях

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    Памфилова пообещала «жестко отменять» результаты выборов при нарушениях

    Памфилова пообещала «жестко отменять» результаты выборов при нарушениях

    Памфилова пообещала «жестко отменять» результаты выборов при нарушениях

      Результаты выборов на участках, где в единый день голосования 10 сентября зафиксируют нарушения, будут «жестко отменяться», предупредила глава ЦИК Элла Памфилова.

      Юбилейное сотое заседании действующего состава ЦИК было посвящено готовности избирательной системы к предстоящим выборам.

      Памфилова также подтвердила, что главная задача Центризбиркома — обеспечить максимальную прозрачность выборов всех уровней и повысить доверие к их результатам.

      В ближайшее воскресенье, 10 сентября, в шести российских регионах пройдут выборы депутатов законодательных собраний, а еще в 16 — прямые выборы глав регионов. Кроме того, пройдет множество муниципальных кампаний.

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