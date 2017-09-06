На книжной ярмарке в Москве ожидают звездных гостей и кухню народов России

На Московской международной книжной
выставке-ярмарке читателей завлекают не только богатым ассортиментом и низкими ценами, но и знаменитыми гостями, музыкой и даже едой.
Сегодня в Москве на ВДНХ открылась 30-я Международная книжная выставка-ярмарка. Свои новинки привезли сотни издательств из 40 стран мира. В программе — десятки встреч и автограф-сессий с авторами, в числе которых в этом году Михаил Горбачев, Леонид Агутин и Алексей Леонов.
Особое место отведено знакомству с культурой и литературой малых народов России. Обещаны удмуртский рэп, эвенкийское горловое пение и нанайские танцы с бубном.
На ярмарке у читателей есть возможность найти любые книги от лучших российских издательств и магазинов. Судя по большим очередям, особой популярностью сейчас пользуется документальная проза. Книгами сейчас становятся и сериалы, и блоги о красоте, и истории футбольных клубов. Традиционно книги на ярмарке продаются по минимальным ценам.
Один угол павильона занимают иностранные издательства. Тут и Корея, и Турция, и Греция, но самая большая площадка — у Китая. Китайские издательства предлагают в основном научную и детскую литературу.
По традиции в программе московского международного книжного фестиваля литературная кухня. Здесь писатели — те, кто умеет готовить — будут творить кулинарные шедевры, так что можно угоститься и унести домой новый рецепт.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.
Особое место отведено знакомству с культурой и литературой малых народов России. Обещаны удмуртский рэп, эвенкийское горловое пение и нанайские танцы с бубном.
На ярмарке у читателей есть возможность найти любые книги от лучших российских издательств и магазинов. Судя по большим очередям, особой популярностью сейчас пользуется документальная проза. Книгами сейчас становятся и сериалы, и блоги о красоте, и истории футбольных клубов. Традиционно книги на ярмарке продаются по минимальным ценам.
Один угол павильона занимают иностранные издательства. Тут и Корея, и Турция, и Греция, но самая большая площадка — у Китая. Китайские издательства предлагают в основном научную и детскую литературу.
По традиции в программе московского международного книжного фестиваля литературная кухня. Здесь писатели — те, кто умеет готовить — будут творить кулинарные шедевры, так что можно угоститься и унести домой новый рецепт.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.
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