Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 06.09, 21:44
    На книжной ярмарке в Москве ожидают звездных гостей и кухню народов России. литература, ярмарки и рынки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа книжной ярмарке в Москве ожидают звездных гостей и кухню народов России

    На книжной ярмарке в Москве ожидают звездных гостей и кухню народов России

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    На книжной ярмарке в Москве ожидают звездных гостей и кухню народов России

    На книжной ярмарке в Москве ожидают звездных гостей и кухню народов России

    На книжной ярмарке в Москве ожидают звездных гостей и кухню народов России

      На Московской международной книжной выставке-ярмарке читателей завлекают не только богатым ассортиментом и низкими ценами, но и знаменитыми гостями, музыкой и даже едой.

      Сегодня в Москве на ВДНХ открылась 30-я Международная книжная выставка-ярмарка. Свои новинки привезли сотни издательств из 40 стран мира. В программе — десятки встреч и автограф-сессий с авторами, в числе которых в этом году Михаил Горбачев, Леонид Агутин и Алексей Леонов.

      Особое место отведено знакомству с культурой и литературой малых народов России. Обещаны удмуртский рэп, эвенкийское горловое пение и нанайские танцы с бубном.

      смотретьВ Москве открылась юбилейная Международная книжная ярмарка
      В Москве открылась юбилейная Международная книжная ярмарка
      На ярмарке у читателей есть возможность найти любые книги от лучших российских издательств и магазинов. Судя по большим очередям, особой популярностью сейчас пользуется документальная проза. Книгами сейчас становятся и сериалы, и блоги о красоте, и истории футбольных клубов. Традиционно книги на ярмарке продаются по минимальным ценам.

      Один угол павильона занимают иностранные издательства. Тут и Корея, и Турция, и Греция, но самая большая площадка — у Китая. Китайские издательства предлагают в основном научную и детскую литературу.

      По традиции в программе московского международного книжного фестиваля литературная кухня. Здесь писатели — те, кто умеет готовить — будут творить кулинарные шедевры, так что можно угоститься и унести домой новый рецепт.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.

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