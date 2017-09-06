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  • 06.09, 21:44
    Архитектор Шумаков первым из россиян получил престижную премию Перре. архитектура, Москва, награды и премии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАрхитектор Шумаков первым из россиян получил престижную премию Перре

    Архитектор Шумаков первым из россиян получил престижную премию Перре

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    Архитектор Шумаков первым из россиян получил престижную премию Перре

    Архитектор Шумаков первым из россиян получил престижную премию Перре

    Архитектор Шумаков первым из россиян получил престижную премию Перре

      Сегодня человек, который внес не просто заметные — замечательные — штрихи в современный облик Москвы, получил одну из самых значимых наград в мире архитектуры. Николай Шумаков первым из российских архитекторов был удостоен премии Огюста Перре.

      Создатель станций (и даже целых веток) метро, терминала аэропорта Внуково и Живописного моста отмечен за выдающийся вклад в применение новых технологий в архитектуре, чем некогда прославился и сам Огюст Перре. Архиважные новости сообщает корреспондент НТВ Юрий Кучинский, который поговорил с лауреатом.

      Железобетон — это тоже материал для создания музыки, если уж не совсем буквально трактовать известное выражение: архитектура — это музыка, застывшая в камне. Из железобетона французский архитектор Огюст Перре отстроил центр города Гавр, разрушенный во время войны. И результат его работы был признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Так что можно сказать, что архитектурная премия имени Перре — это за красоту, созданную из весьма себе некрасивого, утилитарного материала.

      Николай Шумаков не строил дворцов из мрамора, он всю жизнь занимался тем, что будет не только красиво, но в первую очередь полезно. Хотя все равно красиво. Живописный мост никто ведь не назовет просто переправой через реку. И это лишь одна из его работ: функциональность сочетается с изяществом.

      Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России: «В архитектуру же идет человек, который готов в нее идти. А для этого надо, помимо там безумной красоты, что-то руками делать. И считать, что архитектура — это ведь не мазать кисточкой широкой, разведенной красочкой».

      С его именем войдет в историю целый ряд станций московского метро. Уже не сталинский дворцовый ампир, а современный дизайн, который не предполагает пышности, но требует удобства и стиля. Подпись Шумакова должна стоять под 18 воплощенными проектами станций. Не перечислишь — зайдите в Интернет. Его же — работа нынешний терминал Внуково. Его надо, конечно, рассматривать с воздуха. Такое наследие, кажется, может быть только у крупного архитектурного бюро.

      Николай Шумаков: «Такое чувство, что я попал в профессию, когда начал учиться в архитектурном — буквально с первого дня. Кончил в свое время физмат школу, совсем другая стезя, циферки там, совсем завязал с этим делом. И вот пришел в архитектурный институт 1 сентября, и понял: боже ты мой, попал, куда нужно».

      Это даже не скромность — это самоирония, которая как неоспоримый признак ума. Николай Шумаков комментировать — за что это ему такая честь — не берется, так уж вышло, всякое бывает. За 60 лет существования премии и Советский Союз, и Россия постоянно кого-то на нее заявляли, но Николай Шумаков стал первым, кто получил. Подробнее — в видеоматериале НТВ.

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