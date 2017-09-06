Архитектор Шумаков первым из россиян получил престижную премию Перре

Сегодня человек, который внес не просто заметные — замечательные — штрихи в современный облик Москвы, получил одну из самых значимых наград в мире архитектуры. Николай Шумаков первым из российских архитекторов был удостоен премии Огюста Перре.

Создатель станций (и даже целых веток) метро, терминала аэропорта Внуково и Живописного моста отмечен за выдающийся вклад в применение новых технологий в архитектуре, чем некогда прославился и сам Огюст Перре. Архиважные новости сообщает корреспондент НТВ Юрий Кучинский, который поговорил с лауреатом.



Железобетон — это тоже материал для создания музыки, если уж не совсем буквально трактовать известное выражение: архитектура — это музыка, застывшая в камне. Из железобетона французский архитектор Огюст Перре отстроил центр города Гавр, разрушенный во время войны. И результат его работы был признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Так что можно сказать, что архитектурная премия имени Перре — это за красоту, созданную из весьма себе некрасивого, утилитарного материала.



Николай Шумаков не строил дворцов из мрамора, он всю жизнь занимался тем, что будет не только красиво, но в первую очередь полезно. Хотя все равно красиво. Живописный мост никто ведь не назовет просто переправой через реку. И это лишь одна из его работ: функциональность сочетается с изяществом.



Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России: «В архитектуру же идет человек, который готов в нее идти. А для этого надо, помимо там безумной красоты, что-то руками делать. И считать, что архитектура — это ведь не мазать кисточкой широкой, разведенной красочкой».



С его именем войдет в историю целый ряд станций московского метро. Уже не сталинский дворцовый ампир, а современный дизайн, который не предполагает пышности, но требует удобства и стиля. Подпись Шумакова должна стоять под 18 воплощенными проектами станций. Не перечислишь — зайдите в Интернет. Его же — работа нынешний терминал Внуково. Его надо, конечно, рассматривать с воздуха. Такое наследие, кажется, может быть только у крупного архитектурного бюро.



Николай Шумаков: «Такое чувство, что я попал в профессию, когда начал учиться в архитектурном — буквально с первого дня. Кончил в свое время физмат школу, совсем другая стезя, циферки там, совсем завязал с этим делом. И вот пришел в архитектурный институт 1 сентября, и понял: боже ты мой, попал, куда нужно».



Это даже не скромность — это самоирония, которая как неоспоримый признак ума. Николай Шумаков комментировать — за что это ему такая честь — не берется, так уж вышло, всякое бывает. За 60 лет существования премии и Советский Союз, и Россия постоянно кого-то на нее заявляли, но Николай Шумаков стал первым, кто получил. Подробнее — в видеоматериале НТВ.