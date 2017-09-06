Собянин открыл развязку на МКАД

В Москве после реконструкции открыли развязку МКАД с Профсоюзной улицей.

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Собянин

Сегодня строители завершили первый этап реконструкции МКАД, открыв движение по финальной, 14-й крупной развязке. Она находится на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы. В церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.



Столичный градоначальник сообщил, что развязка существенно улучшит пропускную способность автострады.



Сооружение, созданное по принципу разделения транзитных и поворотных транспортных потоков, получилось по-настоящему масштабным. Помимо эстакад, съездов и дополнительных полос строители также проложили километровый тоннель.

