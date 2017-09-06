Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 06.09, 21:44
    Собянин открыл развязку на МКАД. МКАД, Москва, Собянин, дороги. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСобянин открыл развязку на МКАД

    Собянин открыл развязку на МКАД

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    • Фото РИА Новости
    Собянин открыл развязку на МКАД

    Собянин открыл развязку на МКАД

    Собянин открыл развязку на МКАД
    • Фото РИА Новости

      • В Москве после реконструкции открыли развязку МКАД с Профсоюзной улицей.

      Сегодня строители завершили первый этап реконструкции МКАД, открыв движение по финальной, 14-й крупной развязке. Она находится на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы. В церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

      Столичный градоначальник сообщил, что развязка существенно улучшит пропускную способность автострады.

      Сооружение, созданное по принципу разделения транзитных и поворотных транспортных потоков, получилось по-настоящему масштабным. Помимо эстакад, съездов и дополнительных полос строители также проложили километровый тоннель.

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