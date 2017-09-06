Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 06.09, 20:13

    В Северной Осетии уничтожены трое присягнувших ИГИЛ боевиков

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    В Северной Осетии уничтожены трое присягнувших ИГИЛ боевиков

    В Северной Осетии уничтожены трое присягнувших ИГИЛ боевиков

    Трое боевиков, готовивших нападения на правоохранителей, ликвидированы в ходе спецоперации в Северной Осетии.

    Спецоперация прошла в селении Чми. На месте происшествия были обнаружены автоматы, гранаты и самодельное взрывное устройство.

    По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), ликвидированные радикалы планировали совершить ряд преступлений террористической направленности, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов.

    При этом в НАК отметили, что бандиты входили в законспирированную террористическую ячейку и присягнули на верность запрещенному «Исламскому государству», передает ТАСС.

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