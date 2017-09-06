В Северной Осетии уничтожены трое присягнувших ИГИЛ боевиков

Трое боевиков, готовивших нападения на правоохранителей, ликвидированы в ходе спецоперации в Северной Осетии.
Спецоперация прошла в селении Чми. На месте происшествия были обнаружены автоматы, гранаты и самодельное взрывное устройство.
По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), ликвидированные радикалы планировали совершить ряд преступлений террористической направленности, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов.
При этом в НАК отметили, что бандиты входили в законспирированную террористическую ячейку и присягнули на верность запрещенному «Исламскому государству», передает ТАСС.
По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), ликвидированные радикалы планировали совершить ряд преступлений террористической направленности, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов.
При этом в НАК отметили, что бандиты входили в законспирированную террористическую ячейку и присягнули на верность запрещенному «Исламскому государству», передает ТАСС.
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