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  • 06.09, 20:13

    Митингующие сожгли чучело Саакашвили в центре Львова: фото

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    Митингующие сожгли чучело Саакашвили в центре Львова: фото

    Митингующие сожгли чучело Саакашвили в центре Львова: фото

    Митингующие сожгли чучело Саакашвили в центре Львова: фото

    В центре Львова прошла акция против возвращения в страну экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили.

    Всего в митинге, который прошел у львовской ратуши, приняли участие несколько десятков человек. Они вышли на митинг с украинскими флагами и транспарантами и сожгли чучело Саакашвили.

    При этом организаторы акции заявили, что ее основной целью стала защита людей, которые были обмануты командой Саакашвили. Кроме того, митингующие выступили против иностранцев в украинском правительстве, передает Zaxid.net.

    смотретьКиев подтвердил лишение Саакашвили украинского гражданства
    Киев подтвердил лишение Саакашвили украинского гражданства
    Напомним, в конце июля Пётр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства. При этом в Киеве заявили, что бывший президент Грузии и губернатор Одесской области предоставил недостоверные данные при получении гражданства. Кроме того, Грузия направила Украине запрос о взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.

    Отметим, что сам политик сейчас ездит по Европе с недействительным украинским паспортом и участвует в митингах. Недавно он объявил, что вернется на Украину 10 сентября.

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