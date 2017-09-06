Митингующие сожгли чучело Саакашвили в центре Львова: фото

В центре Львова прошла акция против возвращения в страну
экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили.
Всего в митинге, который прошел у львовской ратуши, приняли участие несколько десятков человек. Они вышли на митинг с украинскими флагами и транспарантами и сожгли чучело Саакашвили.
При этом организаторы акции заявили, что ее основной целью стала защита людей, которые были обмануты командой Саакашвили. Кроме того, митингующие выступили против иностранцев в украинском правительстве, передает Zaxid.net.
Напомним, в конце июля Пётр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства. При этом в Киеве заявили, что бывший президент Грузии и губернатор Одесской области предоставил недостоверные данные при получении гражданства. Кроме того, Грузия направила Украине запрос о взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.
Отметим, что сам политик сейчас ездит по Европе с недействительным украинским паспортом и участвует в митингах. Недавно он объявил, что вернется на Украину 10 сентября.
При этом организаторы акции заявили, что ее основной целью стала защита людей, которые были обмануты командой Саакашвили. Кроме того, митингующие выступили против иностранцев в украинском правительстве, передает Zaxid.net.
Напомним, в конце июля Пётр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства. При этом в Киеве заявили, что бывший президент Грузии и губернатор Одесской области предоставил недостоверные данные при получении гражданства. Кроме того, Грузия направила Украине запрос о взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.
Отметим, что сам политик сейчас ездит по Европе с недействительным украинским паспортом и участвует в митингах. Недавно он объявил, что вернется на Украину 10 сентября.
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