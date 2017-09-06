В США женщина освободилась от наручников и угнала машину у копов: видео

Сегодня к жительнице Техаса, у которой, мягко говоря, не все в порядке с законом, неожиданно пришла слава. Миллионы зрителей, причем не только в Соединенных Штатах, пытаются понять, как ей удалось освободиться.

Тошу Спонслер офицеры задержали за попытку украсть продукты в супермаркете. Посадили в патрульный автомобиль, надели наручники и вдобавок пристегнули ремнем безопасности. Пока полицейские досматривали вещи нарушительницы, ей неведомо как удалось освободиться, сесть за руль и уехать. Кадры погони внимательно просмотрел корреспондент НТВ Никита Развозжаев.



То, что в свой патрульный автомобиль они усадили гуттаперчевую женщину, техасские полицейские узнали слишком поздно — уже после того, как Тоша Спонслер каким-то невероятным образом освободилась от наручников. Скрыться она попыталась не пешком, а на машине стражей порядка: пересела на водительское место и нажала на педаль газа.



После этого началась классическая американская погоня. Десяток экипажей выехал на перехват, в воздух даже подняли вертолет. Стражи порядка бросали под колеса Спонслер шипы, но она уворачивалась, пытались таранить, но женщина уходила от удара и даже пули летели мимо — все как в кино! Кстати, все это время в угнанной машине полиции работал регистратор. Камера запечатлела финальный этап поездки: кто-то из офицеров все же догнал Спонслер и столкнул с дороги на обочину. Подробнее — в репортаже НТВ.