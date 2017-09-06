Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 06.09, 20:13
    Задержанный нарушитель выстрелил в лицо сотруднику ДПС. видеорегистратор, Волгоградская область, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗадержанный нарушитель выстрелил в лицо сотруднику ДПС

    Задержанный нарушитель выстрелил в лицо сотруднику ДПС

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    Задержанный нарушитель выстрелил в лицо сотруднику ДПС

    Задержанный нарушитель выстрелил в лицо сотруднику ДПС

    Задержанный нарушитель выстрелил в лицо сотруднику ДПС

      В результате инцидента, который произошел в Волгоградской области, едва не лишился зрения сотрудник ДПС. Запись видеорегистратора, установленного в патрульном автомобиле, сейчас внимательно изучают следователи.

      Инспекторы составляли протокол на водителя с явными признаками алкогольного опьянения. Один из правоохранителей оформлял документы, второй находился на заднем сиденье, а задержанному через открытое окно передали аэрозольный пистолет (как потом выяснилось, это сделал его знакомый), после чего нарушитель выстрелил инспектору в лицо.

      Стражам порядка удалось довольно быстро обезоружить злоумышленника. Пострадавшего полицейского с ожогами глаз госпитализировали, а на агрессивного водителя надели наручники.

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