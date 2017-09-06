Задержанный нарушитель выстрелил в лицо сотруднику ДПС

В результате инцидента, который произошел в Волгоградской области, едва не лишился зрения сотрудник ДПС. Запись видеорегистратора, установленного в патрульном автомобиле, сейчас внимательно изучают следователи.

Инспекторы составляли протокол на водителя с явными признаками алкогольного опьянения. Один из правоохранителей оформлял документы, второй находился на заднем сиденье, а задержанному через открытое окно передали аэрозольный пистолет (как потом выяснилось, это сделал его знакомый), после чего нарушитель выстрелил инспектору в лицо.



Стражам порядка удалось довольно быстро обезоружить злоумышленника. Пострадавшего полицейского с ожогами глаз госпитализировали, а на агрессивного водителя надели наручники.