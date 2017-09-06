В Челябинске судят порнорежиссера и педофила из США

За международным скандалом пикантного свойства сегодня следят в Нью-Йорке и Челябинске. Несколько часов назад на Урале стартовал судебный процесс над американцем. Дэвида Лэнга российские правоохранители обвинили в производстве и распространением порнографии.

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Эта нашумевшая история началась около двух лет назад. Оказалось, что американец Лэнг вел двойную жизнь. Друзья и знакомые знали его как «белого воротничка», который трудится в банке. Но на самом деле, выяснил корреспондент НТВ Илья Ушенин, в его биографии есть и темные пятна.



Судебное заседание по делу американского порнорежиссера Дэвида Лэнга проходит в закрытом режиме: среди потерпевших много несовершеннолетних. Кроме того, не все, кто принимал участие в его пикантных съемках, хотели бы получить широкую известность. Из здания изолятора до суда он передвигается в сопровождении нескольких оперативников в штатском. При этом американец после почти двух лет в российском СИЗО делает вид, что совсем не понимает русский язык.



Во время обыска у Лэнга нашли гигабайты любительского порно, в том числе и детского. В одних фильмах он выступал не только как режиссер, он еще и сам снимал все происходящее, в других принимал активное участие уже как актер. Затем все это он распространял через платные сайты среди своих знакомых, в основном граждан США. После задержания в изолятор к Лэнгу потянулись сотрудники американского консульства в Екатеринбурге, затем у него были замечены и российские правозащитники. Но список статей был слишком велик, чтобы выпускать гражданина США на поруки. Лэнга обвиняют в изнасилованиях и сексуальном насилии над детьми.



Сотрудники СИЗО специально для общественности демонстрировали, в каких условиях содержится порнорежисер. Тем не менее бывший банковский аналитик сразу после задержания жаловался на плохие условия жизни в следственном изоляторе и на ломаном русском пытался объяснить сотрудникам ФСИН, что у него слишком жесткий матрас. Он к таким не привык.



Лэнгу сейчас 64, из них почти 12 он живет в России, причем последние четыре года как самый настоящий нелегал. Виза американца закончилась еще в 2013-м. Но это не мешало ему быть ипотечным брокером, а заодно вместе с дипломатами из США открывать так называемые «американские уголки» и работать по программам развития демократии, в том числе и среди российских студентов. Тогда, как считают сыщики, у него и появилась страсть к несовершеннолетним.



Затем Лэнг долго занимался бизнес-тренерством, работал сразу в нескольких челябинских компаниях. И только после того как с его IP-адреса чуть ли не в открытую стало публиковаться порно, его задержали российские силовики. После судебного заседания Дэвида Лэнга снова отвезли в камеру СИЗО повышенной комфортности. Ожидается, что там он проведет еще не один месяц, пока идет суд, а затем переедет в одну из российских колоний. Подробнее — в видеоматериале НТВ.