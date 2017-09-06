Банда мошенников продала пенсионерам фальшивые медприборы на 30 млн рублей

Бойцы Росгвардии вместе с полицейскими провели спецоперацию в столице. Задержаны мошенники, которые продавали горожанам псевдомедицинские приборы. Преступники обманывали пенсионеров: обещали, что устройства исцелят от тяжелых болезней. Фактически же это были просто коробки с лампочками.

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Доверили здоровье и кошелек мошенникам жители многих российских регионов. Компания рекламировала свою продукцию в Интернете. За последние месяцы фирма заработала порядка 30 миллионов в рублей.



Эту корпорацию монстров индустрии магнитно-резонансных приборов бойцы СОБРа решили посетить с тотальной ревизией. В спецоперации участвовали сразу несколько отрядов СОБРа, ведь нужно было одновременно заблокировать три этажа.



Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Материальный ущерб, причиненный 100 гражданам из различных регионов России, превысил 30 миллионов рублей. Сотрудники полиции провели 14 обысков в жилищах задержанных, также в офисе, в ходе которых были изъяты предметы значимые для следствия».



В полиции выяснили, что контора работала с таким размахом, какой многим бизнесменам и не снился. Магнитно-резонансные гаджеты отправляли чуть ли не во все регионы. Причем почему-то никто из покупателей ни разу не удосужился проверить хотя бы сертификат на эти устройства. Ни у кого не возникало сомнений, как такое вообще возможно, чтобы один прибор лечил и больные суставы, и гипертонию, и воздействовал на мужскую силу.



Заглянув в каждый кабинет, изъяв необходимые доказательства — сами приборы, бухгалтерию и списки клиентов, — правоохранители узнали фамилии вероятных воротил незаконного бизнеса и отправились по адресу.



В итоге стражи порядка задержали 18 человек, включая организатора нелегальной торговли. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурантам уже избрана мера пресечения — одни под стражей, другие под домашним арестом. Между тем сыщики выясняют имена всех потерпевших. Есть предположение, что обманутых клиентов может быть гораздо больше, чем сейчас указано в материалах расследования, передает корреспондент НТВ Антон Талпа.