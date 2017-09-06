Морские дьяволы. Северные рубежи
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.09, 20:13
    Банда мошенников продала пенсионерам фальшивые медприборы на 30 млн рублей. задержание, медицина, Москва, мошенничество. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБанда мошенников продала пенсионерам фальшивые медприборы на 30 млн рублей

    Банда мошенников продала пенсионерам фальшивые медприборы на 30 млн рублей

    комментировать
    Банда мошенников продала пенсионерам фальшивые медприборы на 30 млн рублей

    Банда мошенников продала пенсионерам фальшивые медприборы на 30 млн рублей

    Банда мошенников продала пенсионерам фальшивые медприборы на 30 млн рублей

      Бойцы Росгвардии вместе с полицейскими провели спецоперацию в столице. Задержаны мошенники, которые продавали горожанам псевдомедицинские приборы. Преступники обманывали пенсионеров: обещали, что устройства исцелят от тяжелых болезней. Фактически же это были просто коробки с лампочками.

      Доверили здоровье и кошелек мошенникам жители многих российских регионов. Компания рекламировала свою продукцию в Интернете. За последние месяцы фирма заработала порядка 30 миллионов в рублей.

      Эту корпорацию монстров индустрии магнитно-резонансных приборов бойцы СОБРа решили посетить с тотальной ревизией. В спецоперации участвовали сразу несколько отрядов СОБРа, ведь нужно было одновременно заблокировать три этажа.

      Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Материальный ущерб, причиненный 100 гражданам из различных регионов России, превысил 30 миллионов рублей. Сотрудники полиции провели 14 обысков в жилищах задержанных, также в офисе, в ходе которых были изъяты предметы значимые для следствия».

      В полиции выяснили, что контора работала с таким размахом, какой многим бизнесменам и не снился. Магнитно-резонансные гаджеты отправляли чуть ли не во все регионы. Причем почему-то никто из покупателей ни разу не удосужился проверить хотя бы сертификат на эти устройства. Ни у кого не возникало сомнений, как такое вообще возможно, чтобы один прибор лечил и больные суставы, и гипертонию, и воздействовал на мужскую силу.

      Заглянув в каждый кабинет, изъяв необходимые доказательства — сами приборы, бухгалтерию и списки клиентов, — правоохранители узнали фамилии вероятных воротил незаконного бизнеса и отправились по адресу.

      В итоге стражи порядка задержали 18 человек, включая организатора нелегальной торговли. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурантам уже избрана мера пресечения — одни под стражей, другие под домашним арестом. Между тем сыщики выясняют имена всех потерпевших. Есть предположение, что обманутых клиентов может быть гораздо больше, чем сейчас указано в материалах расследования, передает корреспондент НТВ Антон Талпа.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru