Донецк и Луганск поддержали российскую концепцию ввода в Донбасс миротворцев

В Минске состоялось заседание контактной группы по возможному вводу контингента ООН для поддержки и обеспечения безопасности миссии ОБСЕ в Донбассе.
ДНР и ЛНР поддерживают российскую концепцию ввода в Донбасс контингента ООН на линию соприкосновения, сообщил «Интерфаксу» полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.
РФ предлагает разместить миротворческий контингент лишь на линии соприкосновения, при этом оттуда предварительно должны быть отведены силы сторон и тяжелые вооружения.
Борис Грызлов, полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине: «Важным условием развертывания контингента ООН должно стать продление действия закона об особом статусе Донбасса и внесение в него поправок, предусматривающих действие этого закона на постоянной основе и вступление этого закона в действие по „формуле Штайнмайера“».
Также Грызлов отметил, что «в нарушение Минских соглашений Киев ввел в действие закон об амнистии, который коснется только участников так называемой АТО». При этом закон не касается никого из участников конфликта со стороны Донецка и Луганска.
Борис Грызлов: «Как я отмечал ранее, отсутствие действующей амнистии для всех участников конфликта на Донбассе является серьсзным препятствием для полного обмена удерживаемыми лицами по принципу „всех на всех“».
Напомним, президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. Проект по размещению миротворцев на линии соприкосновения ДНР уже направлен руководству Совбеза и Генеральному Секретарю ООН.
В ответ на инициативу Киев выдвинул свои требования: в миротворческой миссии не должны участвовать россияне, а в переговорном процессе по этому вопросу — лидеры самопровозглашенных республик.
РФ предлагает разместить миротворческий контингент лишь на линии соприкосновения, при этом оттуда предварительно должны быть отведены силы сторон и тяжелые вооружения.
Борис Грызлов, полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине: «Важным условием развертывания контингента ООН должно стать продление действия закона об особом статусе Донбасса и внесение в него поправок, предусматривающих действие этого закона на постоянной основе и вступление этого закона в действие по „формуле Штайнмайера“».
Также Грызлов отметил, что «в нарушение Минских соглашений Киев ввел в действие закон об амнистии, который коснется только участников так называемой АТО». При этом закон не касается никого из участников конфликта со стороны Донецка и Луганска.
Борис Грызлов: «Как я отмечал ранее, отсутствие действующей амнистии для всех участников конфликта на Донбассе является серьсзным препятствием для полного обмена удерживаемыми лицами по принципу „всех на всех“».
Напомним, президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. Проект по размещению миротворцев на линии соприкосновения ДНР уже направлен руководству Совбеза и Генеральному Секретарю ООН.
В ответ на инициативу Киев выдвинул свои требования: в миротворческой миссии не должны участвовать россияне, а в переговорном процессе по этому вопросу — лидеры самопровозглашенных республик.
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