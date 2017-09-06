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  • 06.09, 18:41

    Донецк и Луганск поддержали российскую концепцию ввода в Донбасс миротворцев

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    Донецк и Луганск поддержали российскую концепцию ввода в Донбасс миротворцев

    Донецк и Луганск поддержали российскую концепцию ввода в Донбасс миротворцев

    В Минске состоялось заседание контактной группы по возможному вводу контингента ООН для поддержки и обеспечения безопасности миссии ОБСЕ в Донбассе.

    ДНР и ЛНР поддерживают российскую концепцию ввода в Донбасс контингента ООН на линию соприкосновения, сообщил «Интерфаксу» полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

    РФ предлагает разместить миротворческий контингент лишь на линии соприкосновения, при этом оттуда предварительно должны быть отведены силы сторон и тяжелые вооружения.

    Борис Грызлов, полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине: «Важным условием развертывания контингента ООН должно стать продление действия закона об особом статусе Донбасса и внесение в него поправок, предусматривающих действие этого закона на постоянной основе и вступление этого закона в действие по „формуле Штайнмайера“».

    Также Грызлов отметил, что «в нарушение Минских соглашений Киев ввел в действие закон об амнистии, который коснется только участников так называемой АТО». При этом закон не касается никого из участников конфликта со стороны Донецка и Луганска.

    Борис Грызлов: «Как я отмечал ранее, отсутствие действующей амнистии для всех участников конфликта на Донбассе является серьсзным препятствием для полного обмена удерживаемыми лицами по принципу „всех на всех“».

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    Киев хочет «похоронить» миротворческую инициативу России в Донбассе
    Напомним, президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. Проект по размещению миротворцев на линии соприкосновения ДНР уже направлен руководству Совбеза и Генеральному Секретарю ООН.

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    В ответ на инициативу Киев выдвинул свои требования: в миротворческой миссии не должны участвовать россияне, а в переговорном процессе по этому вопросу — лидеры самопровозглашенных республик.

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