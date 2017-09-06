Концерты Робби Уильямса в России могут перенести на другие даты

Агентство TCI, которое отвечает за организацию концертов британского певца Робби Уильямса в России, ведет переговоры с менеджерами артиста о переносе концертов в Москве и
Санкт-Петербурге.
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Как рассказали ТАСС в пресс-службе TCI, сейчас агентство пытается договориться о переносе выступлений на более поздние даты, однако ясности в этом вопросе пока нет.
Представитель TCI: «T. C. I. ведет переговоры с менеджментом Робби Уильямса о переносе концертов в Москве и Санкт-Петербурге на более поздние даты. Однако ясность в этом вопросе может появиться только после более точного понимания состояния здоровья артиста».
Накануне стало известно, что британский певец Робби Уильямс отменил запланированные концерты в России из-за болезни. Об этом в своем Facebook сообщил Эдуард Ратников, президент агентства TCI, которое отвечает за организацию концертов музыканта. Ратников добавил, что в ближайшее время будет объявлен порядок возврата денег за билеты.
Концерты артиста в поддержку его нового альбома The Heavy Entertainment Show должны были состояться 7 сентября в Петербурге и 10 сентября в Москве.
Билеты в Москве и Петербурге можно будет сдать по месту приобретения, начиная с 27 сентября.
Представитель TCI: «T. C. I. ведет переговоры с менеджментом Робби Уильямса о переносе концертов в Москве и Санкт-Петербурге на более поздние даты. Однако ясность в этом вопросе может появиться только после более точного понимания состояния здоровья артиста».
Накануне стало известно, что британский певец Робби Уильямс отменил запланированные концерты в России из-за болезни. Об этом в своем Facebook сообщил Эдуард Ратников, президент агентства TCI, которое отвечает за организацию концертов музыканта. Ратников добавил, что в ближайшее время будет объявлен порядок возврата денег за билеты.
Концерты артиста в поддержку его нового альбома The Heavy Entertainment Show должны были состояться 7 сентября в Петербурге и 10 сентября в Москве.
Билеты в Москве и Петербурге можно будет сдать по месту приобретения, начиная с 27 сентября.
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