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  • 06.09, 18:41

    Концерты Робби Уильямса в России могут перенести на другие даты

    1 комментарий
    Концерты Робби Уильямса в России могут перенести на другие даты

    Концерты Робби Уильямса в России могут перенести на другие даты

    Концерты Робби Уильямса в России могут перенести на другие даты

    Агентство TCI, которое отвечает за организацию концертов британского певца Робби Уильямса в России, ведет переговоры с менеджерами артиста о переносе концертов в Москве и Санкт-Петербурге.

    Как рассказали ТАСС в пресс-службе TCI, сейчас агентство пытается договориться о переносе выступлений на более поздние даты, однако ясности в этом вопросе пока нет.

    Представитель TCI: «T. C. I. ведет переговоры с менеджментом Робби Уильямса о переносе концертов в Москве и Санкт-Петербурге на более поздние даты. Однако ясность в этом вопросе может появиться только после более точного понимания состояния здоровья артиста».

    Накануне стало известно, что британский певец Робби Уильямс отменил запланированные концерты в России из-за болезни. Об этом в своем Facebook сообщил Эдуард Ратников, президент агентства TCI, которое отвечает за организацию концертов музыканта. Ратников добавил, что в ближайшее время будет объявлен порядок возврата денег за билеты.

    Концерты артиста в поддержку его нового альбома The Heavy Entertainment Show должны были состояться 7 сентября в Петербурге и 10 сентября в Москве.

    Билеты в Москве и Петербурге можно будет сдать по месту приобретения, начиная с 27 сентября.

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