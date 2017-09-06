«Роснефть» прокомментировала сообщения о «корзинке с колбасой» от Сечина

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что сообщения СМИ о якобы традиционном подарке главы компании не имеют отношения к содержанию дела Улюкаева.
По словам Леонтьева, дела бывшего министра экономического развития не касаются и многие другие пункты, озвученные прокурором во время процесса, передает «Говорит Москва».
Михаил Леонтьев, пресс-секретарь «Роснефти»: «Никакого отношения к содержанию рассматриваемого дела корзинки не имеют, как и многие другие пункты, зачитанные обвинителем в процессе, что довольно странно, и, насколько я знаю, беспрецедентно».
О том, что Игорь Сечин и Алексей Улюкаев обсуждали «корзинку с колбасой» стало известно из расшифровки их разговора, которая накануне была озвучена прокурором в зале суда. Выяснилось, что глава «Роснефти» предлагал экс-министру забрать «корзинку», после чего Улюкаева задержали.
А позднее газета «Ведомости» сообщила, что корзинка с колбасой «От Иваныча» — это традиционный подарок от президента «Роснефти». Утверждается, что колбасы, сосиски и сардельки, которые изготавливаются в столовой одного из московских офисов «Роснефти», вместе с вином отечественного производства дарят партнерам и друзьям компании.
Напомним, в ноябре прошлого года бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан при получении взятки в 2 млн долларов. По данным правоохранителей, экс-министр получил эти деньги от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. При этом сам Сечин заявил, что Улюкаев совершил преступление, и в этой ситуации «не о чем говорить».
Михаил Леонтьев, пресс-секретарь «Роснефти»: «Никакого отношения к содержанию рассматриваемого дела корзинки не имеют, как и многие другие пункты, зачитанные обвинителем в процессе, что довольно странно, и, насколько я знаю, беспрецедентно».
О том, что Игорь Сечин и Алексей Улюкаев обсуждали «корзинку с колбасой» стало известно из расшифровки их разговора, которая накануне была озвучена прокурором в зале суда. Выяснилось, что глава «Роснефти» предлагал экс-министру забрать «корзинку», после чего Улюкаева задержали.
А позднее газета «Ведомости» сообщила, что корзинка с колбасой «От Иваныча» — это традиционный подарок от президента «Роснефти». Утверждается, что колбасы, сосиски и сардельки, которые изготавливаются в столовой одного из московских офисов «Роснефти», вместе с вином отечественного производства дарят партнерам и друзьям компании.
Напомним, в ноябре прошлого года бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан при получении взятки в 2 млн долларов. По данным правоохранителей, экс-министр получил эти деньги от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. При этом сам Сечин заявил, что Улюкаев совершил преступление, и в этой ситуации «не о чем говорить».
Комментарии