Участники «Ты супер! Танцы» научили знаменитую актрису танцевать лезгинку

смотреть Вот это танец! Леон из Абхазии просто взорвал проект «Ты супер! Танцы»

Елена Князева пришла в гости к участникам нового проекта НТВ «Ты супер! Танцы» поддержать перед выступлением и поделиться профессиональными секретами. Но оказалось, что и ребятам есть, чем блеснуть перед актрисой. Как прошел обмен опытом, увиделаНа базе проекта «Ты супер! Танцы» снова звездные гости. Перед очередным выступлением поддержать юных артистов приехала актриса Елена Князева. Мастер-класс по актерскому мастерству (все-таки танцы) — это не только техника, но еще и артистизм. И, конечно, не обошлось без музыки. Помимо съемок в фильмах, Лена пишет песни и выступает на сцене.После зажигательных песен участники проекта решили показать артистке свое мастерство. В круг танцевального баттла выходит Мухамед Курбанов — для своих просто Муха. 13-летний детдомовец Муха — самый старший, самый ответственный. С ним в детском доме живет его младшая сестренка., участник проекта «Ты супер! Танцы»: «Она для меня близкий человек, родной. Одно, что осталось мне от семьи».Мухамед помнит, как с мамой и сестрой жили на улице, побирались, голодали. Детей отправили в интернат. Мама пришла к детям только раз, но у нее не было никаких документов, и ей даже не поверили, что она их мать. И, кажется, Мухамед все бы отдал, лишь бы мама снова была рядом.: «Я ее люблю очень. Даже сейчас чувствую любовь свою».Он считает себя очень счастливым человеком. Здесь, на проекте «Ты супер! Танцы» Мухамед, как и полторы сотни участников, идет к своей мечте — стать популярным танцовщиком., актриса: «Безусловно, у очень многих есть шанс, они все талантливые, просто у кого-то хватит силы воли, выдержки вставать каждый раз после поражения, у кого-то нет. Это вопрос индивидуальный. А то, что они талантливые все видно. Каждый из них — это пока еще может быть не ограненный, но какой-то самородок — 100 процентов».Любая танцевальная битва на базе проекта заканчивается, конечно, лезгинкой. Тут уж и Елена не удержалась и вышла в круг. Подробнее — в видеоматериале НТВ.