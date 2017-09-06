Участники «Ты супер! Танцы» научили знаменитую актрису танцевать лезгинку

Популярной актрисе Елене Князевой показали, как танцевать лезгинку. Она стала ученицей на собственном же
мастер-классе.
Елена Князева пришла в гости к участникам нового проекта НТВ «Ты супер! Танцы» поддержать перед выступлением и поделиться профессиональными секретами. Но оказалось, что и ребятам есть, чем блеснуть перед актрисой. Как прошел обмен опытом, увидела корреспондент НТВ Анастасия Пак.
На базе проекта «Ты супер! Танцы» снова звездные гости. Перед очередным выступлением поддержать юных артистов приехала актриса Елена Князева. Мастер-класс по актерскому мастерству (все-таки танцы) — это не только техника, но еще и артистизм. И, конечно, не обошлось без музыки. Помимо съемок в фильмах, Лена пишет песни и выступает на сцене.
После зажигательных песен участники проекта решили показать артистке свое мастерство. В круг танцевального баттла выходит Мухамед Курбанов — для своих просто Муха. 13-летний детдомовец Муха — самый старший, самый ответственный. С ним в детском доме живет его младшая сестренка.
Мухамед Курбанов, участник проекта «Ты супер! Танцы»: «Она для меня близкий человек, родной. Одно, что осталось мне от семьи».
Мухамед помнит, как с мамой и сестрой жили на улице, побирались, голодали. Детей отправили в интернат. Мама пришла к детям только раз, но у нее не было никаких документов, и ей даже не поверили, что она их мать. И, кажется, Мухамед все бы отдал, лишь бы мама снова была рядом.
Мухамед Курбанов: «Я ее люблю очень. Даже сейчас чувствую любовь свою».
Он считает себя очень счастливым человеком. Здесь, на проекте «Ты супер! Танцы» Мухамед, как и полторы сотни участников, идет к своей мечте — стать популярным танцовщиком.
Елена Князева, актриса: «Безусловно, у очень многих есть шанс, они все талантливые, просто у кого-то хватит силы воли, выдержки вставать каждый раз после поражения, у кого-то нет. Это вопрос индивидуальный. А то, что они талантливые все видно. Каждый из них — это пока еще может быть не ограненный, но какой-то самородок — 100 процентов».
Любая танцевальная битва на базе проекта заканчивается, конечно, лезгинкой. Тут уж и Елена не удержалась и вышла в круг. Подробнее — в видеоматериале НТВ.
На базе проекта «Ты супер! Танцы» снова звездные гости. Перед очередным выступлением поддержать юных артистов приехала актриса Елена Князева. Мастер-класс по актерскому мастерству (все-таки танцы) — это не только техника, но еще и артистизм. И, конечно, не обошлось без музыки. Помимо съемок в фильмах, Лена пишет песни и выступает на сцене.
После зажигательных песен участники проекта решили показать артистке свое мастерство. В круг танцевального баттла выходит Мухамед Курбанов — для своих просто Муха. 13-летний детдомовец Муха — самый старший, самый ответственный. С ним в детском доме живет его младшая сестренка.
Мухамед Курбанов, участник проекта «Ты супер! Танцы»: «Она для меня близкий человек, родной. Одно, что осталось мне от семьи».
Мухамед помнит, как с мамой и сестрой жили на улице, побирались, голодали. Детей отправили в интернат. Мама пришла к детям только раз, но у нее не было никаких документов, и ей даже не поверили, что она их мать. И, кажется, Мухамед все бы отдал, лишь бы мама снова была рядом.
Мухамед Курбанов: «Я ее люблю очень. Даже сейчас чувствую любовь свою».
Он считает себя очень счастливым человеком. Здесь, на проекте «Ты супер! Танцы» Мухамед, как и полторы сотни участников, идет к своей мечте — стать популярным танцовщиком.
Елена Князева, актриса: «Безусловно, у очень многих есть шанс, они все талантливые, просто у кого-то хватит силы воли, выдержки вставать каждый раз после поражения, у кого-то нет. Это вопрос индивидуальный. А то, что они талантливые все видно. Каждый из них — это пока еще может быть не ограненный, но какой-то самородок — 100 процентов».
Любая танцевальная битва на базе проекта заканчивается, конечно, лезгинкой. Тут уж и Елена не удержалась и вышла в круг. Подробнее — в видеоматериале НТВ.
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