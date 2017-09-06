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  • 06.09, 18:42
    Над Канадой пролетел огромный огненный шар: видео. астероиды, космос, метеорит. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНад Канадой пролетел огромный огненный шар: видео

    Над Канадой пролетел огромный огненный шар: видео

    1 комментарий
    Над Канадой пролетел огромный огненный шар: видео

    Над Канадой пролетел огромный огненный шар: видео

    Над Канадой пролетел огромный огненный шар: видео

      Сотни жителей Канады сегодня позвонили в службу спасения, чтобы рассказать об опасном явлении в небе.

      Яркие кадры выкладывают в соцсети жители Канады. В небе появился гигантский огненный шар.

      Как сообщили местные СМИ, в службу спасения позвонили сотни человек. Причем версии горожане выдвигали разные: от падающей звезды до корабля пришельцев. Астрономы успокоили: это — метеор. До поверхности Земли он не долетел и сгорел в атмосфере.

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