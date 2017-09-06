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  • 06.09, 17:10

    Источник: школьный стрелок из Ивантеевки может уйти от ответственности

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    Источник: школьный стрелок из Ивантеевки может уйти от ответственности

    Источник: школьный стрелок из Ивантеевки может уйти от ответственности

    Источник: школьный стрелок из Ивантеевки может уйти от ответственности

    Следствие столкнулось с серьезными трудностями при подборе подходящей статьи УК для подростка, устроившего стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке.

    По данным информированного источника, изначально школьника хотели привлечь к ответственности по части 3 статьи 213 УК «Хулиганство с использованием взрывных устройств», по ней подростку грозило до 4 лет лишения свободы. Однако экспертиза показала, что школьник использовал не взрывные, а пиротехнические устройства.

    При этом применить к подростку части 1 и 2 статьи «Хулиганство» нельзя, так как ответственность по этим составам наступает с 16 лет, а задержанному только 15.

    Также обсуждались варианты с переквалификацией дела на более тяжкие статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» или «Покушение на убийство». Однако ни у одного из пострадавших не зафиксированы тяжкие увечья, а использование пневматической винтовки не подпадает под статью о покушении. Топорик же, которым, как сообщалось, школьник ударил учительницу, до сих пор не найден.

    При этом сложившаяся ситуация не позволяет и арестовать подозреваемого, передает «Интерфакс».

    смотретьШкольный стрелок из Ивантеевки хвастался потайной оружейной мастерской
    Школьный стрелок из Ивантеевки хвастался потайной оружейной мастерской
    Напомним, накануне, 5 сентября, утром девятиклассник, спрятав под длинным плащом оружие, пришел в школу №1 в подмосковной Ивантеевке и напал на учительницу информатики, когда та решила выгнать его с урока за неподобающий внешний вид. Школьник выстрелил женщине в лицо из пневматической винтовки и ударил ее топориком. Потом подросток вернулся в класс, где стал взрывать самодельные взрывпакеты и открыл огонь. Три ребенка, спасаясь бегством через окно, получили травмы и были госпитализированы. Также в больницу попала пострадавшая учительница — ее жизни ничто не угрожает.

    смотретьПодросток долго готовил нападение на школу в Ивантеевке
    Подросток долго готовил нападение на школу в Ивантеевке
    Позднее выяснилось, что ЧП можно было предотвратить. Как отметила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, подросток во время подготовки к этой атаке «сделал все, чтобы его заметили». Его одноклассники даже предупреждали директора о готовящемся нападении, однако он школьникам не поверил.

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