Источник: школьный стрелок из Ивантеевки может уйти от ответственности

Следствие столкнулось с серьезными трудностями при подборе подходящей статьи УК для подростка, устроившего стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке.
По данным информированного источника, изначально школьника хотели привлечь к ответственности по части 3 статьи 213 УК «Хулиганство с использованием взрывных устройств», по ней подростку грозило до 4 лет лишения свободы. Однако экспертиза показала, что школьник использовал не взрывные, а пиротехнические устройства.
При этом применить к подростку части 1 и 2 статьи «Хулиганство» нельзя, так как ответственность по этим составам наступает с 16 лет, а задержанному только 15.
Также обсуждались варианты с переквалификацией дела на более тяжкие статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» или «Покушение на убийство». Однако ни у одного из пострадавших не зафиксированы тяжкие увечья, а использование пневматической винтовки не подпадает под статью о покушении. Топорик же, которым, как сообщалось, школьник ударил учительницу, до сих пор не найден.
При этом сложившаяся ситуация не позволяет и арестовать подозреваемого, передает «Интерфакс».
Напомним, накануне, 5 сентября, утром девятиклассник, спрятав под длинным плащом оружие, пришел в школу №1 в подмосковной Ивантеевке и напал на учительницу информатики, когда та решила выгнать его с урока за неподобающий внешний вид. Школьник выстрелил женщине в лицо из пневматической винтовки и ударил ее топориком. Потом подросток вернулся в класс, где стал взрывать самодельные взрывпакеты и открыл огонь. Три ребенка, спасаясь бегством через окно, получили травмы и были госпитализированы. Также в больницу попала пострадавшая учительница — ее жизни ничто не угрожает.
Позднее выяснилось, что ЧП можно было предотвратить. Как отметила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, подросток во время подготовки к этой атаке «сделал все, чтобы его заметили». Его одноклассники даже предупреждали директора о готовящемся нападении, однако он школьникам не поверил.
При этом применить к подростку части 1 и 2 статьи «Хулиганство» нельзя, так как ответственность по этим составам наступает с 16 лет, а задержанному только 15.
Также обсуждались варианты с переквалификацией дела на более тяжкие статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» или «Покушение на убийство». Однако ни у одного из пострадавших не зафиксированы тяжкие увечья, а использование пневматической винтовки не подпадает под статью о покушении. Топорик же, которым, как сообщалось, школьник ударил учительницу, до сих пор не найден.
При этом сложившаяся ситуация не позволяет и арестовать подозреваемого, передает «Интерфакс».
Напомним, накануне, 5 сентября, утром девятиклассник, спрятав под длинным плащом оружие, пришел в школу №1 в подмосковной Ивантеевке и напал на учительницу информатики, когда та решила выгнать его с урока за неподобающий внешний вид. Школьник выстрелил женщине в лицо из пневматической винтовки и ударил ее топориком. Потом подросток вернулся в класс, где стал взрывать самодельные взрывпакеты и открыл огонь. Три ребенка, спасаясь бегством через окно, получили травмы и были госпитализированы. Также в больницу попала пострадавшая учительница — ее жизни ничто не угрожает.
Позднее выяснилось, что ЧП можно было предотвратить. Как отметила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, подросток во время подготовки к этой атаке «сделал все, чтобы его заметили». Его одноклассники даже предупреждали директора о готовящемся нападении, однако он школьникам не поверил.
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