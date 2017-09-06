Путин поручил разобраться со всеми случаями давления на бизнес

Президент РФ поручил прокуратуре пристально следить за соблюдением прав предпринимателей.
Во Владивостоке подходит к концу первый рабочий день Восточного экономического форума. На переговорах глав государств был затронут вопрос отношений с КНДР, но основной темой форума остается экономика.
Президент РФ Владимир Путин поручил прокуратуре разобраться с каждым случаем административного давления на местных предпринимателей, когда чиновники устраивают проверку за проверкой, таскают по судам, требуя отступных или пытаясь отобрать бизнес. Без реальной поддержки предпринимателей трудно говорить о развитии региона и привлечении иностранных инвестиций.
Что касается иностранных инвестиций, то переговоры Путина с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином прошли успешно, предстоит еще множество совместных проектов. Завтра Путин проведет встречи с премьером Японии Синдзо Абэ и президентом Монголии Халтмаагийином Баттулгой.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
Президент РФ Владимир Путин поручил прокуратуре разобраться с каждым случаем административного давления на местных предпринимателей, когда чиновники устраивают проверку за проверкой, таскают по судам, требуя отступных или пытаясь отобрать бизнес. Без реальной поддержки предпринимателей трудно говорить о развитии региона и привлечении иностранных инвестиций.
Что касается иностранных инвестиций, то переговоры Путина с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином прошли успешно, предстоит еще множество совместных проектов. Завтра Путин проведет встречи с премьером Японии Синдзо Абэ и президентом Монголии Халтмаагийином Баттулгой.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
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