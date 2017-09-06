ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.09, 18:42
    Путин поручил разобраться со всеми случаями давления на бизнес. Владивосток, инвестиции, Путин, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин поручил разобраться со всеми случаями давления на бизнес

    Путин поручил разобраться со всеми случаями давления на бизнес

    комментировать
    Путин поручил разобраться со всеми случаями давления на бизнес

    Путин поручил разобраться со всеми случаями давления на бизнес

    Путин поручил разобраться со всеми случаями давления на бизнес

      Президент РФ поручил прокуратуре пристально следить за соблюдением прав предпринимателей.

      Во Владивостоке подходит к концу первый рабочий день Восточного экономического форума. На переговорах глав государств был затронут вопрос отношений с КНДР, но основной темой форума остается экономика.

      Президент РФ Владимир Путин поручил прокуратуре разобраться с каждым случаем административного давления на местных предпринимателей, когда чиновники устраивают проверку за проверкой, таскают по судам, требуя отступных или пытаясь отобрать бизнес. Без реальной поддержки предпринимателей трудно говорить о развитии региона и привлечении иностранных инвестиций.

      Что касается иностранных инвестиций, то переговоры Путина с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином прошли успешно, предстоит еще множество совместных проектов. Завтра Путин проведет встречи с премьером Японии Синдзо Абэ и президентом Монголии Халтмаагийином Баттулгой.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.

      Новости по теме

      ВЭФ-2017

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru