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  • 06.09, 17:10
    В Калининграде открылся первый многофункциональный центр для бизнеса. Калининград, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Калининграде открылся первый многофункциональный центр для бизнеса

    В Калининграде открылся первый многофункциональный центр для бизнеса

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    В Калининграде открылся первый многофункциональный центр для бизнеса

    В Калининграде открылся первый многофункциональный центр для бизнеса

    В Калининграде открылся первый многофункциональный центр для бизнеса

      В Калининграде начала работу служба «одного окна» для предпринимателей.

      В новом многофункциональном центре для бизнеса в Калининграде посетителям доступны более 50 услуг по линии налоговой и миграционной служб, Роспотребнадзора, Росреестра, а также институтов по поддержке предпринимательства.

      Записаться на прием можно по телефону или онлайн. В МФЦ реализован принцип «одного окна»: например, при открытии своего дела посетитель сможет сразу оформить все необходимые документы. Заявляется, что это снижает административные барьеры и улучшает инвестиционный климат.

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