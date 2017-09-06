В Калининграде открылся первый многофункциональный центр для бизнеса

В Калининграде начала работу служба «одного окна» для предпринимателей.

В новом многофункциональном центре для бизнеса в Калининграде посетителям доступны более 50 услуг по линии налоговой и миграционной служб, Роспотребнадзора, Росреестра, а также институтов по поддержке предпринимательства.



Записаться на прием можно по телефону или онлайн. В МФЦ реализован принцип «одного окна»: например, при открытии своего дела посетитель сможет сразу оформить все необходимые документы. Заявляется, что это снижает административные барьеры и улучшает инвестиционный климат.