Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.09, 17:10

    Медведев уволил главу Росгидромета

    2 комментария

    Медведев уволил главу Росгидромета

    Медведев уволил главу Росгидромета

    Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке Александра Фролова с поста руководителя Росгидромета.

    Как говорится в тексте документа, Фролов освобожден от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста пребывания на госслужбе.

    Другим распоряжением премьер-министр назначил руководителем ведомства Максима Яковенко, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

    Александр Фролов работал в Гидрометцентре с 1979 года. Руководителем Росгидромета он стал в 2010 году (с 2004-го — заместитель руководителя). В Минприроды отметили, что уход Фролова связан с пенсионным возрастом, претензий к его работе не было.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru