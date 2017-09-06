Медведев уволил главу Росгидромета

Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке Александра Фролова с поста руководителя Росгидромета.
Как говорится в тексте документа, Фролов освобожден от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста пребывания на госслужбе.
Другим распоряжением премьер-министр назначил руководителем ведомства Максима Яковенко, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Александр Фролов работал в Гидрометцентре с 1979 года. Руководителем Росгидромета он стал в 2010 году (с 2004-го — заместитель руководителя). В Минприроды отметили, что уход Фролова связан с пенсионным возрастом, претензий к его работе не было.
Другим распоряжением премьер-министр назначил руководителем ведомства Максима Яковенко, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Александр Фролов работал в Гидрометцентре с 1979 года. Руководителем Росгидромета он стал в 2010 году (с 2004-го — заместитель руководителя). В Минприроды отметили, что уход Фролова связан с пенсионным возрастом, претензий к его работе не было.
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