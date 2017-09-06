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  • 06.09, 17:10
    Под аркой Крымского моста прошел корабль Черноморского флота: видео. корабли и суда, Крым, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод аркой Крымского моста прошел корабль Черноморского флота: видео

    Под аркой Крымского моста прошел корабль Черноморского флота: видео

    4 комментария
    Под аркой Крымского моста прошел корабль Черноморского флота: видео

    Под аркой Крымского моста прошел корабль Черноморского флота: видео

    Под аркой Крымского моста прошел корабль Черноморского флота: видео

      Большой десантный корабль Черноморского флота «Азов» в среду впервые прошел под аркой моста через Керченский пролив.

      Боевой корабль Черноморского флота «Азов» направляется в город Азов для участия в торжествах по случаю 950-летия основания города, сообщил глава пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

      Десантный корабль успешно миновал арку Крымского моста, отмечает РИА Новости.

      смотретьПод аркой моста в Крым прошел сухогруз под российским флагом
      Под аркой моста в Крым прошел сухогруз под российским флагом
      Ранее сообщалось, что под гигантской железнодорожной аркой прошел первый сухогруз «Святитель Алексий», который следовал из Азовского моря в Чёрное

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