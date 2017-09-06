Под аркой Крымского моста прошел корабль Черноморского флота: видео

Большой десантный корабль Черноморского флота «Азов» в среду впервые прошел под аркой моста через Керченский пролив.
Боевой корабль Черноморского флота «Азов» направляется в город Азов для участия в торжествах по случаю 950-летия основания города, сообщил глава пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
Десантный корабль успешно миновал арку Крымского моста, отмечает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что под гигантской железнодорожной аркой прошел первый сухогруз «Святитель Алексий», который следовал из Азовского моря в Чёрное
Десантный корабль успешно миновал арку Крымского моста, отмечает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что под гигантской железнодорожной аркой прошел первый сухогруз «Святитель Алексий», который следовал из Азовского моря в Чёрное
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