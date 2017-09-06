Польша хочет забрать здания у российской дипмиссии

Власти Польши могут последовать американскому примеру и забрать российскую собственность.
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Как уверяют в Варшаве, более 148 тысяч квадратных метров земли и около 60 тысяч квадратных метров стали собственностью РФ на основе договоров и «расплывчатых международных соглашений» в
1970–1980-х. Это дипломатические и торговые представительства, центры науки и культуры, а также резиденции.
При этом в Варшаве считают, что эти здания уже много лет «используются без законных оснований и обрастают многомиллионными долгами по арендной плате».
Как отмечает Дни.Ru со ссылкой на польскую прессу, особое внимание властей обращено на Российский центр науки и культуры в Варшаве и торговое представительство у Бельведерского дворца.
Варшава уже много лет пытается урегулировать вопрос с недвижимостью, однако три раунда польско-российских переговоров на эту тему не принесли результатов. А в 2016 году польский суд предписал РФ вернуть два здания и выплатить штраф за их «незаконное использование» (в общей сложности около 3,5 млн евро).
Напомним, в конце августа США потребовали закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также российские торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. При этом в зданиях были проведены обыски. Владимир Путин назвал изъятие российских дипломатических объектов грубым нарушением имущественных прав и подчеркнул, что Москва намерена обратиться в суд.
При этом в Варшаве считают, что эти здания уже много лет «используются без законных оснований и обрастают многомиллионными долгами по арендной плате».
Как отмечает Дни.Ru со ссылкой на польскую прессу, особое внимание властей обращено на Российский центр науки и культуры в Варшаве и торговое представительство у Бельведерского дворца.
Варшава уже много лет пытается урегулировать вопрос с недвижимостью, однако три раунда польско-российских переговоров на эту тему не принесли результатов. А в 2016 году польский суд предписал РФ вернуть два здания и выплатить штраф за их «незаконное использование» (в общей сложности около 3,5 млн евро).
Напомним, в конце августа США потребовали закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также российские торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. При этом в зданиях были проведены обыски. Владимир Путин назвал изъятие российских дипломатических объектов грубым нарушением имущественных прав и подчеркнул, что Москва намерена обратиться в суд.
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