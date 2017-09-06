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  • 06.09, 17:10

    Будет жара: температура в Москве может побить 50-летний рекорд

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    Будет жара: температура в Москве может побить <nobr>50-летний</nobr> рекорд

    Будет жара: температура в Москве может побить 50-летний рекорд

    Будет жара: температура в Москве может побить <nobr>50-летний</nobr> рекорд
  • Фото Reuters © 2017

    • Температура 11 сентября в Москве может приблизиться к максимуму за 50 лет.

    В начале следующей неделе в Москве погода может установить абсолютный исторический максимум за последние 50–70 лет. В понедельник и вторник температура достигнет показателей плюс 23–25. Теплеть начнет уже в выходные, сообщили RT в Метеобюро.

    Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы: «В выходные дни температура приблизится к отметке плюс 20, а в понедельник и вторник она может достигнуть показателей +23–25. Это очень высокая температура, близкая к абсолютному максимуму для этих дней за последние 50–70 лет. Максимальная температура для 11 сентября, которая когда-либо наблюдалась, — это плюс 27,8, а для 12 числа — плюс 26,4».

    Этот период можно назвать «вторым всплеском» теплых дней в сентябре, отметила синоптик. С 13 сентября температура начнет снижаться.

    Ранее в Гидрометцентре призвали не расстраиваться из-за прохладной недели и ждать следующего этапа бабьего лета в Москве.

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