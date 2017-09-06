Будет жара: температура в Москве может побить 50-летний рекорд

Температура 11 сентября в Москве может приблизиться к максимуму за 50 лет.
В начале следующей неделе в Москве погода может установить абсолютный исторический максимум за последние 50–70 лет. В понедельник и вторник температура достигнет показателей плюс 23–25. Теплеть начнет уже в выходные, сообщили RT в Метеобюро.
Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы: «В выходные дни температура приблизится к отметке плюс 20, а в понедельник и вторник она может достигнуть показателей +23–25. Это очень высокая температура, близкая к абсолютному максимуму для этих дней за последние 50–70 лет. Максимальная температура для 11 сентября, которая когда-либо наблюдалась, — это плюс 27,8, а для 12 числа — плюс 26,4».
Этот период можно назвать «вторым всплеском» теплых дней в сентябре, отметила синоптик. С 13 сентября температура начнет снижаться.
Ранее в Гидрометцентре призвали не расстраиваться из-за прохладной недели и ждать следующего этапа бабьего лета в Москве.
Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы: «В выходные дни температура приблизится к отметке плюс 20, а в понедельник и вторник она может достигнуть показателей +23–25. Это очень высокая температура, близкая к абсолютному максимуму для этих дней за последние 50–70 лет. Максимальная температура для 11 сентября, которая когда-либо наблюдалась, — это плюс 27,8, а для 12 числа — плюс 26,4».
Этот период можно назвать «вторым всплеском» теплых дней в сентябре, отметила синоптик. С 13 сентября температура начнет снижаться.
Ранее в Гидрометцентре призвали не расстраиваться из-за прохладной недели и ждать следующего этапа бабьего лета в Москве.
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