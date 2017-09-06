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  • 06.09, 17:10

    Цены на туры в Дубай упали до рекордно низких показателей

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    Цены на туры в Дубай упали до рекордно низких показателей

    Цены на туры в Дубай упали до рекордно низких показателей

    Цены на туры в Дубай упали до рекордно низких показателей
  • Фото Reuters © 2017

    • Отдых в Дубае стал дешевле для российских туристов почти на треть за счет отмены виз и появления бюджетных отелей.

    Отдых в Дубае в сентябре стал дешевле для россиян почти на треть. Цена путевки на двоих с вылетом из Москвы составила в сентябре 88 186 рублей — это рекордно низкий показатель для направления, которое считается люксовым. Кроме того, количество поисковых запросов о турах в Дубай в этом месяце выросло на 43% по сравнению с сентябрем прошлого года.

    Как сообщил агентству НСН советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин, снижение цен на туры — цель министерства туризма ОАЭ. Этому способствуют отмена виз для россиян, увеличение количества чартерных и регулярных рейсов и появление бюджетных отелей. Горин добавил, что Дубай — популярное направление зимой, так как в Средиземноморье в это время купаться уже нельзя, а Египет для российских туристов по-прежнему закрыт.

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