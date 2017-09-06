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  • 06.09, 17:10

    Посольство предупредило россиян об угрозе терактов в Мьянме

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    Посольство предупредило россиян об угрозе терактов в Мьянме

    Посольство предупредило россиян об угрозе терактов в Мьянме

    Посольство России в Мьянме предупредило находящихся в стране россиян о повышении террористической опасности.

    В опубликованном на странице российской дипмиссии в Facebook сообщении говорится, что 5 сентября власти Республики Союз Мьянма выступили с предупреждением «о возрастании угрозы терактов со стороны экстремистских сил, связанных с действующими на территории Ракхайнской национальной области подпольными группировками».

    В посольстве уточнили, что власти Мьянмы располагают данными о планах боевиков совершить террористические акции с применением взрывных устройств против гражданского населения в крупных мегаполисах страны. Под угрозой находятся такие города, как Нейпьидо, Янгон и Мандалай.

    В связи с этим посольство призывает россиян в Мьянме проявлять бдительность и избегать многолюдных мест.

    Из сообщения посольства РФ в Мьянме: «В связи с повышением уровня террористической опасности обращаемся к находящимся на территории Мьянмы российским гражданам с призывом проявлять бдительность и избегать, по возможности, многолюдных мест. Рекомендуем всегда иметь при себе средства мобильной связи».

    смотретьКонфликт мусульман и буддистов: что на самом деле происходит в Мьянме
    Конфликт мусульман и буддистов: что на самом деле происходит в Мьянме
    Ранее сообщалось что власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против мусульман-рохинджа, которых считают исламскими боевиками. За время проведения операции погибли 400 человек, 350 из них принадлежат к рохинджа.

    Отметим, что ранее в Москве у здания посольства Мьянмы прошли стихийные митинги с требованием остановить насилие в отношении народности рохинджа. Позицию митингующих поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров, который обвинил мировых лидеров в бездействии. Позднее он выразил благодарность президенту России за реакцию на события в Мьянме.

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