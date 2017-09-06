Посольство предупредило россиян об угрозе терактов в Мьянме

Посольство России в Мьянме предупредило находящихся в стране россиян о повышении террористической опасности.
В опубликованном на странице российской дипмиссии в Facebook сообщении говорится, что 5 сентября власти Республики Союз Мьянма выступили с предупреждением «о возрастании угрозы терактов со стороны экстремистских сил, связанных с действующими на территории Ракхайнской национальной области подпольными группировками».
В посольстве уточнили, что власти Мьянмы располагают данными о планах боевиков совершить террористические акции с применением взрывных устройств против гражданского населения в крупных мегаполисах страны. Под угрозой находятся такие города, как Нейпьидо, Янгон и Мандалай.
В связи с этим посольство призывает россиян в Мьянме проявлять бдительность и избегать многолюдных мест.
Из сообщения посольства РФ в Мьянме: «В связи с повышением уровня террористической опасности обращаемся к находящимся на территории Мьянмы российским гражданам с призывом проявлять бдительность и избегать, по возможности, многолюдных мест. Рекомендуем всегда иметь при себе средства мобильной связи».
Ранее сообщалось что власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против мусульман-рохинджа, которых считают исламскими боевиками. За время проведения операции погибли 400 человек, 350 из них принадлежат к рохинджа.
Отметим, что ранее в Москве у здания посольства Мьянмы прошли стихийные митинги с требованием остановить насилие в отношении народности рохинджа. Позицию митингующих поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров, который обвинил мировых лидеров в бездействии. Позднее он выразил благодарность президенту России за реакцию на события в Мьянме.
В посольстве уточнили, что власти Мьянмы располагают данными о планах боевиков совершить террористические акции с применением взрывных устройств против гражданского населения в крупных мегаполисах страны. Под угрозой находятся такие города, как Нейпьидо, Янгон и Мандалай.
В связи с этим посольство призывает россиян в Мьянме проявлять бдительность и избегать многолюдных мест.
Из сообщения посольства РФ в Мьянме: «В связи с повышением уровня террористической опасности обращаемся к находящимся на территории Мьянмы российским гражданам с призывом проявлять бдительность и избегать, по возможности, многолюдных мест. Рекомендуем всегда иметь при себе средства мобильной связи».
Ранее сообщалось что власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против мусульман-рохинджа, которых считают исламскими боевиками. За время проведения операции погибли 400 человек, 350 из них принадлежат к рохинджа.
Отметим, что ранее в Москве у здания посольства Мьянмы прошли стихийные митинги с требованием остановить насилие в отношении народности рохинджа. Позицию митингующих поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров, который обвинил мировых лидеров в бездействии. Позднее он выразил благодарность президенту России за реакцию на события в Мьянме.
Комментарии