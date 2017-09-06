Минздрав сообщил о высоком уровне алкоголизма на Дальнем Востоке

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что уровень алкоголизации населения Дальнего Востока в два раза среднероссийский.
Такое заявление глава ведомства сделала в рамках Восточного экономического форума. По
Вероника Скворцова: «Уровень алкоголизации населения Дальнего Востока в два раза превышает уровень алкоголизации всей России».
Еще выше уровень хронической алкоголизации населения, по словам Скворцовой, на Чукотке. Там от превышает среднероссийский в пять раз.
Вероника Скворцова: «Мы видим положительную динамику по всей стране и на Дальнем Востоке тоже, но если, скажем, уровень хронического алкоголизма и алкогольных психозов в целом по стране у нас составляет 60 на 100 тысяч, то средний показатель по Дальневосточному округу — больше 120, а по Чукотке 330 на 100 тысяч — пятикратное увеличение среднероссийского уровня. И это касается не только этих факторов, есть и другие, сопряженные».
Министра добавила, что в 70% случаев мужчины в возрасте до 35 лет умирают от злоупотребления алкоголем. Чтобы улучшить ситуацию, Минздрав разработал комплексную программу по борьбе с алкоголизмом, передает РИА Новости.
Вероника Скворцова: «Уровень алкоголизации населения Дальнего Востока в два раза превышает уровень алкоголизации всей России».
Еще выше уровень хронической алкоголизации населения, по словам Скворцовой, на Чукотке. Там от превышает среднероссийский в пять раз.
Вероника Скворцова: «Мы видим положительную динамику по всей стране и на Дальнем Востоке тоже, но если, скажем, уровень хронического алкоголизма и алкогольных психозов в целом по стране у нас составляет 60 на 100 тысяч, то средний показатель по Дальневосточному округу — больше 120, а по Чукотке 330 на 100 тысяч — пятикратное увеличение среднероссийского уровня. И это касается не только этих факторов, есть и другие, сопряженные».
Министра добавила, что в 70% случаев мужчины в возрасте до 35 лет умирают от злоупотребления алкоголем. Чтобы улучшить ситуацию, Минздрав разработал комплексную программу по борьбе с алкоголизмом, передает РИА Новости.
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