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  • 06.09, 15:40

    Минздрав сообщил о высоком уровне алкоголизма на Дальнем Востоке

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    Минздрав сообщил о высоком уровне алкоголизма на Дальнем Востоке

    Минздрав сообщил о высоком уровне алкоголизма на Дальнем Востоке

    Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что уровень алкоголизации населения Дальнего Востока в два раза среднероссийский.

    Такое заявление глава ведомства сделала в рамках Восточного экономического форума. По

    Вероника Скворцова: «Уровень алкоголизации населения Дальнего Востока в два раза превышает уровень алкоголизации всей России».

    Еще выше уровень хронической алкоголизации населения, по словам Скворцовой, на Чукотке. Там от превышает среднероссийский в пять раз.

    Вероника Скворцова: «Мы видим положительную динамику по всей стране и на Дальнем Востоке тоже, но если, скажем, уровень хронического алкоголизма и алкогольных психозов в целом по стране у нас составляет 60 на 100 тысяч, то средний показатель по Дальневосточному округу — больше 120, а по Чукотке 330 на 100 тысяч — пятикратное увеличение среднероссийского уровня. И это касается не только этих факторов, есть и другие, сопряженные».

    Министра добавила, что в 70% случаев мужчины в возрасте до 35 лет умирают от злоупотребления алкоголем. Чтобы улучшить ситуацию, Минздрав разработал комплексную программу по борьбе с алкоголизмом, передает РИА Новости.


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