В Австралии школа разослала ученикам ссылку на порносайт

Администрация школы в Австралии пригласила учеников на благотворительный завтрак. В письме была указана ссылка для регистрации, которая вела на ресурс с порнографией.
Досадная ошибка произошла в школе Peninsula Grammar на полуострове Монингтон в Австралии. В администрации уже выяснили, что в письме с приглашением на благотворительный завтрак была указана неправильная ссылка — ошибка заключалась в одной пропущенной букве.
В результате вместо сайта, на котором учащиеся могли подтвердить свое участие в мероприятии, они попадали на порноресурс, сообщает Вести.Ru.
Администрация школы тут же направила ученикам второе письмо с просьбой не переходить по ссылке. А директор школы принес родителям и учащимся извинения. В учреждении проводят внутреннее расследование.
В результате вместо сайта, на котором учащиеся могли подтвердить свое участие в мероприятии, они попадали на порноресурс, сообщает Вести.Ru.
Администрация школы тут же направила ученикам второе письмо с просьбой не переходить по ссылке. А директор школы принес родителям и учащимся извинения. В учреждении проводят внутреннее расследование.
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