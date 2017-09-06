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  • 06.09, 15:40

    В Австралии школа разослала ученикам ссылку на порносайт

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    В Австралии школа разослала ученикам ссылку на порносайт

    В Австралии школа разослала ученикам ссылку на порносайт

    Администрация школы в Австралии пригласила учеников на благотворительный завтрак. В письме была указана ссылка для регистрации, которая вела на ресурс с порнографией.

    Досадная ошибка произошла в школе Peninsula Grammar на полуострове Монингтон в Австралии. В администрации уже выяснили, что в письме с приглашением на благотворительный завтрак была указана неправильная ссылка — ошибка заключалась в одной пропущенной букве.

    В результате вместо сайта, на котором учащиеся могли подтвердить свое участие в мероприятии, они попадали на порноресурс, сообщает Вести.Ru.

    Администрация школы тут же направила ученикам второе письмо с просьбой не переходить по ссылке. А директор школы принес родителям и учащимся извинения. В учреждении проводят внутреннее расследование.

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