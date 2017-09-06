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  • 06.09, 15:39

    Топилин: большинство бедных в России составляют семьи с детьми

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    Топилин: большинство бедных в России составляют семьи с детьми

    Топилин: большинство бедных в России составляют семьи с детьми

    Топилин: большинство бедных в России составляют семьи с детьми

    Глава Минтруда заявил, что проблему бедности в России можно отчасти решить, если изменить режим работы детских садов.

    Порядка 60% бедных в России — это семьи с детьми, заявил в среду министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Чаще всего матерям маленьких детей приходится соглашаться на укороченный рабочий день и более низкую зарплату. Об этом министр говорил на панельной сессии ВЭФ, посвященной социальному неравенству, передает ТАСС.

    Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ: «Шестьдесят процентов бедных — это семьи с детьми. Эту тему надо решать. И здесь это не только выплаты, но и развитие инфраструктуры. Если бы мама могла воспользоваться услугами детсада, когда хочет выйти на работу, она была бы менее бедная»

    Многим матерям не удается работать полный день и получать соответствующую зарплату, даже если их дети ходят в детский сад. Изменение режима работы детских садов могло бы решить эту проблему, считает министр.

    Максим Топилин: «Зачастую мамы вынуждены забирать детей гораздо раньше, поэтому нужно договариваться о каком-то сокращенном рабочем дне, а это гораздо более низкий доход. Это очень важно с точки зрения проблемы бедности… Если бы мама могла воспользоваться услугами дошкольных учреждений тогда, когда ей это необходимо, тогда, когда она хочет выйти на работу, наверное, бедность в семьях была бы гораздо ниже, потому что это были бы совершенно другие доходы».

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