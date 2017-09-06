В Екатеринбурге водитель избил женщину из-за конфликта на дороге: видео

Пользователи Сети обсуждают дорожный инцидент в уральской столице. Там не поделили проезжую часть двое водителей — мужчина и женщина. Он пытался проскочить перекресток «на желтый». Она слишком рано начала движение и создала помеху. Ну а закончилось все крупным скандалом.

На этих кадрах видеозаписи видно, как женщина собирается выполнить разворот. Притормаживает перед машиной, которая закрывает обзор, затем поворачивает руль влево и нажимает на педаль газа. В этот момент справа появляется внедорожник и едва не врезается в иномарку с регистратором.



На этом инцидент мог быть исчерпан, ведь никто не пострадал. Однако у этой истории есть продолжение.



На перекрестке владелец внедорожника догнал женщину и между ними началась словесная перепалка на повышенных тонах и с нецензурными выражениями. Логика мужчины: «Да что, она себе позволяет?». Логика женщины: «На дорогу нужно смотреть!». Так или иначе закончилось все совсем не джентльменским поступком. Как говорит женщина, водитель внедорожника ударил ее. Причем на глазах дочери, которая находилась в салоне.



Анастасия Петрова, участница дорожного конфликта: «Я не допускала возможности, что человек будет руки распускать. Это было неожиданностью. Ну, думаю, скажет свое особое мнение. Но человек хотел извлечь меня из машины. Не знаю тогда, что бы было, что бы он мог себе позволить».



Второй участник скандала — Евгений — не пытается оправдаться, а наоборот, утверждает, что автоледи сама виновата.



Евгений, участник дорожного конфликта: «Такой маневр совершить человек в здравом уме не может. То есть там опьянение наркотическое, то ли алкогольное какое-то. Чтобы не допустить последствий, догнал ее, подхожу, а там за рулем женщина сидит, снимает меня. Я обозвал ее, потому что меня прямо затрясло».



Как оказалось позднее, претензий к автомобилистам у сотрудников ГИБДД пока нет. Зато накопились вопросы у местного участкового к водителю-мужчине. Ведь Анастасия Петрова сняла побои и написала заявление в полицию. Потребовала привлечь обидчика к ответственности. Впрочем, женщина готова и простить оппонента, если тот извиниться. Но пока попыток уладить конфликт с его стороны не было, сообщает корреспондент НТВ Антон Талпа.

