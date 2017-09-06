В Омске помогавший сыну хоронить убитых девушек отец избежал наказания

Сегодня и без того резонансная криминальная история из Омска, где посетитель ночного клуба расправился с двумя девушками, получила громкое продолжение.

Совершив убийство знакомых, молодой человек пришел домой и рассказал все отцу. Тот помог сыну спрятать тела. И вскоре они оба стали фигурантами уголовного дела. Суд вынес приговор убийце, а его родственника не стали привлекать к ответственности. Почему — задался вопросом корреспондент НТВ Никита Развозжаев.



Если на предыдущих заседаниях обвиняемый в двойном убийстве Роман Гладков был активен, просил переквалифицировать статью, то сегодня, на удивление, стал абсолютно безучастны. Родители убитых им девушек наоборот не могли сдержать слез. Они просили для подсудимого пожизненного заключения. Гладкова приговорили к 19 годам колонии строго режима.



Избежать пожизненного срока Гладкову удалось во многом благодаря сотрудничеству со следствием. После задержания он не только рассказал сыщикам, как все было на самом деле, но и показал, где именно спрятал тела своих жертв. Тогда двух девушек — Екатерину Горбунову и Татьяну Евтушенко — искали чуть ли не всем городом. Последний раз их видели в баре как раз в окружении Гладкова. Они вместе выпивали и втроем покинули заведение, этот момент попал в объектив камеры наблюдения. Банкет они решили продолжить в квартире подсудимого. Со слов самого Гладкова, когда спутницы засобирались домой, он заметил пропажу золотой цепочки и двух обручальных колец. И решил наказать.



Узнав, что драгоценности в дамской сумочке, Гладков решил проучить девушек, но не рассчитал силу. Испугавшись того, что натворил, он позвонил отцу с просьбой о помощи. Вместе они отвезли тела к гаражу и закопали. Самое интересное, что Гладков-старший избежал наказания. По решению суда, Роману Гладкову необходимо выплатить родственникам погибших свыше 2 миллионов рублей. Адвокат обвиняемого заявил, что намерен обжаловать приговор. Подробнее — в видеоматериале НТВ.