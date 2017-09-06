Беспилотники начали ловить нарушителей на дорогах Чувашии

Полицейские в Чувашии будут отслеживать нарушителей правил дорожного движения с помощью беспилотников.

248 беспилотники

ГИБДД

Чувашия

Несколько дронов, поступивших в распоряжение республиканского управления ГИБДД, пока проходят техническое тестирование на федеральной трассе в одном из районов. С высоты птичьего полета они контролируют движение на достаточно протяженном отрезке дороги.



Управление беспилотниками доверят специально обученным инспекторам. Они же будут отвечать за получение видеозаписей в режиме реального времени и при необходимости передавать информацию на стационарные посты.



Уже на пробном дежурстве стражам порядка удалось отследить первого нарушителя. Водитель легковушки обогнал фуру, несмотря на запрещающие знаки. И, конечно, не ожидал, что опасный маневр был замечен.



Гульзия Баннова: «Только за час работы беспилотника на этом участке дороги в Цивильском районе сотрудники ГИБДД выявили около 15 грубых нарушений, которые совершили водители. Это и выезд на встречную полосу движения, а также неправильное расположение автомобиля на проезжей части».



Всем нарушителям выписали штрафы. А в полиции подумывают над тем, чтобы расширить круг полномочий летающего стража порядка и задействовать его в поиске пропавших людей.