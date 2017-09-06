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  • 06.09, 15:40
    Фура протаранила 30 автомобилей перед камерой видеорегистратора. Воронеж, ДТП. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФура протаранила 30 автомобилей перед камерой видеорегистратора

    Фура протаранила 30 автомобилей перед камерой видеорегистратора

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    Фура протаранила 30 автомобилей перед камерой видеорегистратора

    Фура протаранила 30 автомобилей перед камерой видеорегистратора

    Фура протаранила 30 автомобилей перед камерой видеорегистратора

      Сегодня эксперты должны озвучить результаты технической экспертизы, которая поможет пролить свет на обстоятельства одной из самых массовых аварий под Воронежем. Там столкнулись сразу три десятка автомобилей.

      Момент столкновения 30 автомобилей был запечатлен на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, как фура таранит машины, после чего загорается. Что было дальше, сняли на телефон участники ДТП. Они пытаются помочь тем, кто оказался зажат в салоне.

      К счастью, обошлось без погибших. Как рассказал вероятный виновник, у многотонного грузовика отказали тормоза. Как выяснилось, перед выходом в рейс машина прошла необходимый осмотр.

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