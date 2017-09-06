Извращенец из США получил 16 лет тюрьмы за 100 онлайн-изнасилований

Британским прокурорам впервые удалось доказать вину человека, который требовал у детей интимные фотографии.

Британский суд приговорил Пола Лейтона, американца, переехавшего на острова, к 16 годам тюрьмы за так называемые онлайн-изнасилования. Преступник с чужого аккаунта в соцсетях знакомился с подростками по всему миру, уговаривал их прислать ему интимные фотографии, а затем шантажировал их, заставляя выполнять все его желания. О преступлениях Лейтона стало известно, когда одна из жертв обратилась в полицию.



Этот случай беспрецедентный для британского правосудия. Впервые Скотленд-Ярду удалось найти онлайн-насильника, а прокурорам — доказать его вину.



В компьютере Лейтона английские правоохранители нашли порнографические материалы. В полиции считают, что жертвами насильника стали около сотни девочек и мальчиков из разных стран. Сам Лейтон признал вину и заявил о своей причастности не только к онлайн-изнасилованиям, но и к вполне реальным домогательствам.



Сок заключения Лейтона может оказаться на окончательным. В США, Канаде и Австралии, где подростки также стали его жертвами, готовятся начать свои судебные процессы.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Талпы.