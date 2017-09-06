В интервью НТВ полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал, что достигнуто за 4 года работы по развитию Дальневосточного округа и что еще предстоит сделать.

Программа по развитию Дальнего Востока продолжается уже 4 года. Первый год почти полностью ушел на подготовку законодательной базы, за это время было разработано 19 законов, которые обеспечивают благоприятные условия для инвестиций. По словам полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, общий объем вложений в предприятия Дальнего Востока уже составил 3,2 трлн рублей, и на ВЭФ-2017 планируется подписать контракты еще на 2,2 трлн. 15% инвесторов — иностранцы.



В настоящее время в регионе строится более 800 предприятий, в этом году будут сданы 85. Сферы деятельности предприятий самые разные: машиностроение, сельское хозяйство, переработка полезных ископаемых — и это не случайно.



Юрий Трутнев: «Нам достаточно часто говорят: давайте не просто поддерживать все виды экономики, давайте конкретно будем поддерживать высокотехнологичное производство или сельское хозяйство. Мы сейчас не очень хотим это делать, потому что все-таки надо честно сказать: надо сейчас привлечь любые инвестиции на Дальний Восток».



Но инвестиции — лишь первый этап работы, уверен Трутнев.



Создание такого количества предприятий на Дальнем Востоке потребует привлечения кадров. Людям необходимо обеспечить условия для жизни, поэтому в ближайшее время основной задачей на Дальнем востоке станет строительство домов, дорог, больниц, школ — по сути, целых населенных пунктов. На ВЭФ-2017 запланировано заседание президиума Государственного совета, на котором будет обсуждаться эта тема.



Юрий Трутнев: «Совершенно понятно, что только построить предприятия недостаточно. Людям надо предоставить условия для жилья, дать возможность медицинского обслуживания, образования детей и так далее. Дальний Восток будет развиваться комплексно, но первый шаг — это привлечение инвестиций».

