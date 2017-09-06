Бизнес-омбудсмен Титов предложил высадить «судебный десант» на Дальнем Востоке

Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей предложил создать специальную коллегию судов на Дальнем Востоке.

Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей в интервью НТВ отметил, что работать на Дальнем Востоке очень интересно: там созданы уникальные инструменты, в том числе территории опережающего развития (ТОР), программа дальневосточного гектара и Свободный порт Владивосток. Однако есть и сдерживающие факторы. В частности, Титов обратил внимание на большое количество административных дел и давление на бизнесменов со стороны правоохранительных органов. Поэтому, подчеркнул бизнес-омбудсмен, необходимы специальные инструменты, которые помогут снизить риски для предпринимателей.



В связи с этим Титов предложил создать для Дальнего Востока специальную коллегию судов, которая могла бы рассматривать арбитражные, административные и даже уголовные дела.



Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей: «Изменить всю судебную систему за раз будет очень сложно, но вот отдельными десантами правильных, профессиональных, честных судов, такая форма возможна. И мы предлагаем не фронтальную атаку, а именно десант с расширением плацдарма».



На такой суд, заявил Титов, невозможно будет воздействовать, поэтому «отжать бизнес» ни у кого не получится.

