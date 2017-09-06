Родители ивантеевского стрелка сами подарили ему оружие

Ученики ивантеевской школы рассказали, что директор знал о планах школьника, который пытался убить одноклассников и учителя информатики.
Одноклассники ивантеевского стрелка были в курсе, что ученик планирует совершить нападение на школу. Школьники рассказали об угрозе директору школы, но тот проигнорировал сообщение.
Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка Московской области: «Он (школьник) сделал все, чтобы его заметили. Он рассказал всем практически, что готовит, он рассказал своим одноклассникам. Одноклассники говорят, что рассказали директору, и он, видимо, не поверил, что это может быть реальностью».
Мишонова также обратила внимание на то, что странное поведение мальчика не распознала психолог, которая встречалась с учеником ранее, передает «Интерфакс».
Более того, родители мальчика знали об увлечении сына оружием и сами подарили подростку ружье. «Знали, чем он увлекается и что он делает», — отметила омбудсмен.
Старшеклассник также рассказывал о своих планах в соцсетях. Там же он описывал свою страсть к оружию и восхвалял американских убийц, устраивавших расстрелы в школах. Сейчас страница ивантеевского девятиклассника заблокирована.
Омбудсмен добавила, что у подростка были конфликты в школе. Ранее отмечалось, что родители не уделяли должного внимания подростку, по большей части молодой человек был предоставлен самому себе. После расстрела в школе подросток планировал совершить публичное самоубийство.
Накануне утром учащийся 9-го класса, спрятав под длинным плащом оружие, пришел в школу №1 в подмосковной Ивантеевке и напал на учительницу информатики, когда та пыталась выгнать его с урока за внешний вид: школьник отказался снять верхнюю одежду. Преподаватель вывела ученика в коридор, где он выстрелил ей в лицо и нанес несколько ударов топором по голове. Потом вернулся в класс, начал взрывать самодельные взрывпакеты и открыл огонь. Одноклассники спрятались от одноклассника в подсобку. Три ребенка, спасаясь бегством через окно, получили травмы и были госпитализированы. Учительница прооперирована, ее жизни ничто не угрожает. Подросток задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка Московской области: «Он (школьник) сделал все, чтобы его заметили. Он рассказал всем практически, что готовит, он рассказал своим одноклассникам. Одноклассники говорят, что рассказали директору, и он, видимо, не поверил, что это может быть реальностью».
Мишонова также обратила внимание на то, что странное поведение мальчика не распознала психолог, которая встречалась с учеником ранее, передает «Интерфакс».
Более того, родители мальчика знали об увлечении сына оружием и сами подарили подростку ружье. «Знали, чем он увлекается и что он делает», — отметила омбудсмен.
Старшеклассник также рассказывал о своих планах в соцсетях. Там же он описывал свою страсть к оружию и восхвалял американских убийц, устраивавших расстрелы в школах. Сейчас страница ивантеевского девятиклассника заблокирована.
Омбудсмен добавила, что у подростка были конфликты в школе. Ранее отмечалось, что родители не уделяли должного внимания подростку, по большей части молодой человек был предоставлен самому себе. После расстрела в школе подросток планировал совершить публичное самоубийство.
Накануне утром учащийся 9-го класса, спрятав под длинным плащом оружие, пришел в школу №1 в подмосковной Ивантеевке и напал на учительницу информатики, когда та пыталась выгнать его с урока за внешний вид: школьник отказался снять верхнюю одежду. Преподаватель вывела ученика в коридор, где он выстрелил ей в лицо и нанес несколько ударов топором по голове. Потом вернулся в класс, начал взрывать самодельные взрывпакеты и открыл огонь. Одноклассники спрятались от одноклассника в подсобку. Три ребенка, спасаясь бегством через окно, получили травмы и были госпитализированы. Учительница прооперирована, ее жизни ничто не угрожает. Подросток задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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