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  • 06.09, 12:37

    В Госдуме не поддержали идею запрета на лампочки мощнее 50 ватт

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    В Госдуме не поддержали идею запрета на лампочки мощнее 50 ватт

    В Госдуме не поддержали идею запрета на лампочки мощнее 50 ватт

    В Госдуме не поддержали идею запрета на лампочки мощнее 50 ватт

    В Госдуме считают, что запрет на продажу ламп накаливания может увеличить расходы населения.

    В Госдуме высказались против предложения запретить в стране производство и продажу ламп накаливания мощностью более 50 ватт. Как сообщил RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, с введением запрета могут вырасти расходы россиян.

    Валерий Селезнев, первый зампред комитета Госдумы по энергетике: «Законодательное принуждение, запреты ни к чему хорошему для граждан не приводят, поэтому такого рода инициативу не поддерживаю. Надо сначала понять, какое количество ламп накаливания свыше 50 ватт находится у населения, потому что это может быть очередным ударом по карману простого гражданина. Нужно все делать не в принудительном порядке, а применять стимулирующие меры, которые бы действительно интересовали граждан».

    смотретьВ России хотят запретить лампочки мощностью выше 50 ватт
    В России хотят запретить лампочки мощностью выше 50 ватт
    Ранее в среду замминистра энергетики Антон Инюцын в кулуарах Восточного экономического форума сообщил, что ведомство планирует запретить лампы накаливания мощностью выше 50 ватт. Если министерство подготовит обоснование такой меры, то в правительство предложение внесут до конца года.




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