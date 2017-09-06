Новак прогнозирует 45–55 долларов за баррель нефти в 2018 году

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent превысила 53 доллара за баррель на торгах 5 сентября.
Министр энергетики РФ Александр Новак прогнозирует, что в 2018 году цена нефти марки Brent будет находиться в диапазоне 45–55 долларов за баррель.
Ранее Новак говорил, что стабилизация цен на нефть в диапазоне 50–55 долларов за баррель имеет положительный эффект для отрасли и позволяет обеспечить долгосрочные инвестиции, отмечает ТАСС.
На торгах во вторник, 5 сентября, стоимость фьючерса на нефть Brent превысила $53 за баррель.
Ранее Новак говорил, что стабилизация цен на нефть в диапазоне 50–55 долларов за баррель имеет положительный эффект для отрасли и позволяет обеспечить долгосрочные инвестиции, отмечает ТАСС.
На торгах во вторник, 5 сентября, стоимость фьючерса на нефть Brent превысила $53 за баррель.
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