Ткачёв раскрыл формулу возвращения турецких помидоров

Министр сельского хозяйства РФ заявил, что Россия может начать импортировать турецкие томаты небольшими партиями.
Кроме того, по словам Александра Ткачёва, поставки помидоров из Турции могут быть возобновлены не в сезон, когда идет их сбор в России.
Александр Ткачёв, министр сельского хозяйства РФ: «Формула возможная здесь будет найдена следующая — мы будем покупать турецкие помидоры, но в ограниченных количествах и не в сезон, когда идут российские помидоры».
Министр подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии товарооборота, а «Турция вправе говорить „купите у нас, давайте вернемся к тому, что было“». С другой стороны, РФ должна поддерживать отечественных производителей, которые «поверили государству и начали строить тепличные хозяйства», передает РИА Новости.
Напомним, в начале мая Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о том, что Россия и Турция со временем снимут все торговые ограничения. А позднее президент РФ подписал указ об отмене экономических мер в отношении Турции. При этом Дмитрий Песков подчеркивал, что указ «не касается этих самых пресловутых помидоров».
Ткачёв же сначала заявлял, что ограждать свой рынок от турецких томатов Россия планирует еще как минимум три года, однако позднее не исключил, что РФ может разрешить поставлять помидоры, но в небольших объемах и лишь в межсезонье.
Александр Ткачёв, министр сельского хозяйства РФ: «Формула возможная здесь будет найдена следующая — мы будем покупать турецкие помидоры, но в ограниченных количествах и не в сезон, когда идут российские помидоры».
Министр подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии товарооборота, а «Турция вправе говорить „купите у нас, давайте вернемся к тому, что было“». С другой стороны, РФ должна поддерживать отечественных производителей, которые «поверили государству и начали строить тепличные хозяйства», передает РИА Новости.
Напомним, в начале мая Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о том, что Россия и Турция со временем снимут все торговые ограничения. А позднее президент РФ подписал указ об отмене экономических мер в отношении Турции. При этом Дмитрий Песков подчеркивал, что указ «не касается этих самых пресловутых помидоров».
Ткачёв же сначала заявлял, что ограждать свой рынок от турецких томатов Россия планирует еще как минимум три года, однако позднее не исключил, что РФ может разрешить поставлять помидоры, но в небольших объемах и лишь в межсезонье.
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