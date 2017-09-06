На Сахалине страховщики подарили слепому мужчине телевизор

Инвалид по зрению, просивший у социального фонда белую трость, получил в подарок телевизор.
Фонд социального страхования в Южно-Сахалинске подарил активисту Общероссийского народного фронта (ОНФ) Степану Папиляну портативный телевизор — при том, что Папилян инвалид по зрению.
Мужчина более полугода пытался добиться, чтобы фонд предоставил ему белую трость и термометр, озвучивающий температуру, сообщает Deita.ru со ссылкой на региональное отделение ОНФ.
По словам Папиляна, он даже не может пойти и вернуть этот подарок, потому что без белой трости ему тяжело перемещаться по городу.
Папилян известен в Южно-Сахалинске как активист Общероссийского народного фронта. Благодаря ему в городе появились пешеходные переходы для слепых и слабовидящих.
Мужчина более полугода пытался добиться, чтобы фонд предоставил ему белую трость и термометр, озвучивающий температуру, сообщает Deita.ru со ссылкой на региональное отделение ОНФ.
По словам Папиляна, он даже не может пойти и вернуть этот подарок, потому что без белой трости ему тяжело перемещаться по городу.
Папилян известен в Южно-Сахалинске как активист Общероссийского народного фронта. Благодаря ему в городе появились пешеходные переходы для слепых и слабовидящих.
Комментарии