Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.09, 12:38

    На Сахалине страховщики подарили слепому мужчине телевизор

    3 комментария
    На Сахалине страховщики подарили слепому мужчине телевизор

    На Сахалине страховщики подарили слепому мужчине телевизор

    На Сахалине страховщики подарили слепому мужчине телевизор

    Инвалид по зрению, просивший у социального фонда белую трость, получил в подарок телевизор.

    Фонд социального страхования в Южно-Сахалинске подарил активисту Общероссийского народного фронта (ОНФ) Степану Папиляну портативный телевизор — при том, что Папилян инвалид по зрению.

    Мужчина более полугода пытался добиться, чтобы фонд предоставил ему белую трость и термометр, озвучивающий температуру, сообщает Deita.ru со ссылкой на региональное отделение ОНФ.

    По словам Папиляна, он даже не может пойти и вернуть этот подарок, потому что без белой трости ему тяжело перемещаться по городу.

    Папилян известен в Южно-Сахалинске как активист Общероссийского народного фронта. Благодаря ему в городе появились пешеходные переходы для слепых и слабовидящих.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru