Губернатор Калифорнии о закрытии генконсульства РФ: свет приходит вслед за тьмой

Губернатор Калифорнии Джеральд Эдмунд Браун заявил, что вопрос с российским генконсульством в
Сан-Франциско может быть решен в суде.
Губернатор подчеркнул, что в США с помощью исков достаточно часто разрешаются проблемы.
Джеральд Эдмунд Браун, губернатор Калифорнии: «В нашей стране такие иски — это дело распространенное, потому что именно таким образом разрешаются проблемы. Может быть, именно таким образом будет урегулирован конфликт».
При этом Браун, выступая на полях Восточного экономического форума, выразил надежду на то, что отношения между Москвой и Вашингтоном улучшатся. По его словам, «мир будет функционировать» только в том случае, если Россия и США будут работать вместе.
Джеральд Эдмунд Браун, губернатор Калифорнии: «Иногда свет приходит вслед за тьмой. И мы приближаемся к периоду света. Мы преодолеем эту ненормальность (в отношениях РФ и США)».
А, отвечая на вопрос о том, как улучшить отношения между двумя странами, Браун подчеркнул, что для этого необходимо «разговаривать», передает «Интерфакс».
Напомним, в конце августа США потребовали закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и два здания российских торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. При этом в Вашингтоне заявили, что этот шаг стал ответом на сокращение дипмиссии США в России до 455 человек. В зданиях российских дипломатических объектов были проведены обыски.
Владимир Путин назвал изъятие дипломатических объектов грубым нарушением имущественных прав и сообщил, что Москва намерена обратиться в суд. Также президент не исключил, что Россия пойдет на дальнейшее сокращение числа сотрудников американских дипмиссий.
Джеральд Эдмунд Браун, губернатор Калифорнии: «В нашей стране такие иски — это дело распространенное, потому что именно таким образом разрешаются проблемы. Может быть, именно таким образом будет урегулирован конфликт».
При этом Браун, выступая на полях Восточного экономического форума, выразил надежду на то, что отношения между Москвой и Вашингтоном улучшатся. По его словам, «мир будет функционировать» только в том случае, если Россия и США будут работать вместе.
Джеральд Эдмунд Браун, губернатор Калифорнии: «Иногда свет приходит вслед за тьмой. И мы приближаемся к периоду света. Мы преодолеем эту ненормальность (в отношениях РФ и США)».
А, отвечая на вопрос о том, как улучшить отношения между двумя странами, Браун подчеркнул, что для этого необходимо «разговаривать», передает «Интерфакс».
Напомним, в конце августа США потребовали закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и два здания российских торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. При этом в Вашингтоне заявили, что этот шаг стал ответом на сокращение дипмиссии США в России до 455 человек. В зданиях российских дипломатических объектов были проведены обыски.
Владимир Путин назвал изъятие дипломатических объектов грубым нарушением имущественных прав и сообщил, что Москва намерена обратиться в суд. Также президент не исключил, что Россия пойдет на дальнейшее сокращение числа сотрудников американских дипмиссий.
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