Дуров рассказал о попытке подкупа со стороны ФБР США

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, как Федеральная служба безопасности США пыталась наладить с ним сотрудничество.
Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров рассказал в интервью изданию The Baffler, что сотрудники ФБР явились к нему без предупреждения в его съемную квартиру в Сан-Франциско. Это произошло в мае 2016 года, когда бизнесмен прилетел в США из Европы на конференцию Google.
Павел Дуров, основатель Telegram: «Как они получили адрес? Может, они отследили мою сим-карту? Преследовали меня из аэропорта? Может быть, они получили информацию от Uber? Я не знаю».
Агенты нагрянули к Дурову в 8 утра без предупреждения и беседовали с ним 20 минут. Сотрудники ФБР предложили ему обмениваться информацией о террористических угрозах по секретному каналу — «ради безопасности граждан». А также задавали множество вопросов про системы шифрования в Telegram.
Павел Дуров: «Они сказали: „Мы очень уважаем вашу позицию по вопросу конфиденциальности и криптографии, мы уважаем то, что вы пытаетесь сделать. Но существует терроризм, это серьезная проблема, и мы обязаны защищать общество. Надеемся, вы понимаете и разделяете наши взгляды“».
Дуров пообещал дать ответ после того, как предложение о сотрудничестве ФБР изучат его адвокаты, передает сайт Дни.Ru.
Также Дуров сообщил, что агенты ФБР попытались подкупить одного из разработчиков Telegram. По словам бизнесмена, программисту пообещали около 10 тысяч долларов за создание тайного канала для передачи данных властям США.
Павел Дуров, основатель Telegram: «Как они получили адрес? Может, они отследили мою сим-карту? Преследовали меня из аэропорта? Может быть, они получили информацию от Uber? Я не знаю».
Агенты нагрянули к Дурову в 8 утра без предупреждения и беседовали с ним 20 минут. Сотрудники ФБР предложили ему обмениваться информацией о террористических угрозах по секретному каналу — «ради безопасности граждан». А также задавали множество вопросов про системы шифрования в Telegram.
Павел Дуров: «Они сказали: „Мы очень уважаем вашу позицию по вопросу конфиденциальности и криптографии, мы уважаем то, что вы пытаетесь сделать. Но существует терроризм, это серьезная проблема, и мы обязаны защищать общество. Надеемся, вы понимаете и разделяете наши взгляды“».
Дуров пообещал дать ответ после того, как предложение о сотрудничестве ФБР изучат его адвокаты, передает сайт Дни.Ru.
Также Дуров сообщил, что агенты ФБР попытались подкупить одного из разработчиков Telegram. По словам бизнесмена, программисту пообещали около 10 тысяч долларов за создание тайного канала для передачи данных властям США.
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