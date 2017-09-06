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  • 06.09, 12:37

    Африканка обвинила крымчанина в изнасиловании в конференц-холле в центре Москвы

    1 комментарий

    Африканка обвинила крымчанина в изнасиловании в конференц-холле в центре Москвы

    Африканка обвинила крымчанина в изнасиловании в <nobr>конференц-холле</nobr> в центре Москвы

    Полиция проверяет информацию о том, что уроженку Эфиопии изнасиловали в конференц-холле на Проспекте Мира в Москве.

    33-летняя африканка заявила, что 39-летний уроженец Крыма, проживающий в Вологде, надругался над ней. Заявительница и ее знакомый были пьяны.

    Как сообщил источник в правоохранительных органах, во время застолья между уроженкой Эфиопии и крымчанином произошел конфликт, после которого женщина стала требовать от знакомого денег. Получив отказ, она позвонила в полицию и сообщила, что ее изнасиловали.

    При этом на теле африканки видимых признаков насилия обнаружено не было. Мужчину и женщину отправили на медосвидетельствование, сообщает агентство «Москва».

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