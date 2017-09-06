Африканка обвинила крымчанина в изнасиловании в конференц-холле в центре Москвы

Полиция проверяет информацию о том, что уроженку Эфиопии изнасиловали в
конференц-холле на Проспекте Мира в Москве.
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33-летняя африканка заявила, что 39-летний уроженец Крыма, проживающий в Вологде, надругался над ней. Заявительница и ее знакомый были пьяны.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, во время застолья между уроженкой Эфиопии и крымчанином произошел конфликт, после которого женщина стала требовать от знакомого денег. Получив отказ, она позвонила в полицию и сообщила, что ее изнасиловали.
При этом на теле африканки видимых признаков насилия обнаружено не было. Мужчину и женщину отправили на медосвидетельствование, сообщает агентство «Москва».
Как сообщил источник в правоохранительных органах, во время застолья между уроженкой Эфиопии и крымчанином произошел конфликт, после которого женщина стала требовать от знакомого денег. Получив отказ, она позвонила в полицию и сообщила, что ее изнасиловали.
При этом на теле африканки видимых признаков насилия обнаружено не было. Мужчину и женщину отправили на медосвидетельствование, сообщает агентство «Москва».
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