В Екатеринбурге поймали «попутанного бесом» педофила

Полиция Екатеринбурга задержала насильника
12-летней девочки.
В Екатеринбурге 31-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании 12-летнего подростка. В полицию обратились родители ребенка, рассказав, что инцидент произошел еще в августе: незнакомый мужчина увел девочку в гаражи и надругался над ней.
Определить преступника помогла запись камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина ведет свою жертву, придерживая за плечи. Полицейские нашли подозреваемого за шесть дней: один из участковых заметил похожего мужчину на улице и привел в участок. Злоумышленником оказался ранее судимый 31-летний мужчина, проживающий на соседней улице.
Насильник арестован, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Он уже признал свою вину, заявив, что его «попутал бес», сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Определить преступника помогла запись камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина ведет свою жертву, придерживая за плечи. Полицейские нашли подозреваемого за шесть дней: один из участковых заметил похожего мужчину на улице и привел в участок. Злоумышленником оказался ранее судимый 31-летний мужчина, проживающий на соседней улице.
Насильник арестован, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Он уже признал свою вину, заявив, что его «попутал бес», сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
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