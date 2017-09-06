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  • 06.09, 11:07

    В Екатеринбурге поймали «попутанного бесом» педофила

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    В Екатеринбурге поймали «попутанного бесом» педофила

    В Екатеринбурге поймали «попутанного бесом» педофила

    В Екатеринбурге поймали «попутанного бесом» педофила

    Полиция Екатеринбурга задержала насильника 12-летней девочки.

    В Екатеринбурге 31-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании 12-летнего подростка. В полицию обратились родители ребенка, рассказав, что инцидент произошел еще в августе: незнакомый мужчина увел девочку в гаражи и надругался над ней.

    Определить преступника помогла запись камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина ведет свою жертву, придерживая за плечи. Полицейские нашли подозреваемого за шесть дней: один из участковых заметил похожего мужчину на улице и привел в участок. Злоумышленником оказался ранее судимый 31-летний мужчина, проживающий на соседней улице.

    Насильник арестован, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Он уже признал свою вину, заявив, что его «попутал бес», сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

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